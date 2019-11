Hotel W Bogotá, el mejor de la marca en América

Los directivos del Hotel W Bogotá, que pertenece a la cadena hotelera Marriott Internacional, esperan superar las metas que se trazaron con la llegada del nuevo gerente, a principios del 2019, pues el índice de negocio va 8 puntos arriba de las expectativas y cerrarán el año con un crecimiento del 12% en ventas.



Además, en sus gestión y nuevos planes cuentan con el apoyo tanto de clientes como de sus propios empleados, pues ocupan el primer puesto en satisfacción del huésped entre los W de toda América, y el tercer puesto en el mundo, y recientemente tuvieron un resultado récord entre los trabajadores, con una percepción positiva del 89%.



(El Hotel W quiere consolidar a Usaquén como destino turístico).



Eduardo Yoshimoto, gerente general del Hotel W Bogotá, comenta que “somos el W número uno de toda América, por dos factores, un producto muy interesante, con una gran narrativa, y el servicio de la gente colombiana hace la diferencia. Si se junta la amabilidad de la gente colombiana con procesos y consistencia de una empresa global como lo es Marriott, el resultado es un éxito”.



Desde el W Bogotá han trabajado todo el 2019 en redefinir el concepto de lujo, con la intención de que este se ajuste tanto para el turista de fin de semana, como para el sector corporativo, segmento que ha tenido un crecimiento del 10% en el último año.



“Cuando hablamos de lujo, nos referimos a una transformación o experimentación, no a opulencia o a mostrar riqueza. Lujo se traduce en experimentar o transformar porque cuando se viaja a un lado se vuelve diferente, y el hotel se ha enfocado mucho en eso, en ser auténtico” resalta Yoshimoto.



Es por eso que para 2020 esperan consolidar los lanzamientos que han hecho este año, como el Night Brunch, que es una experiencia gastronómica al estilo ‘all you can eat’ o el W Does Brunch, que es pensado para las familias. También diseñaron una especie de Room Service de vinilos llamado In-Room Vinyl Menu donde el huésped puede escoger entre una carta de artistas, el vinilo de su elección y a su habitación llegará el disco acompañado con un cóctel para generar una experiencia multisensorial.



Para 2020 le apostarán muy fuerte a dar a conocer la cultura del país, y por eso diseñarán recorridos, uno de ellos por fincas cafeteras cercanas a Bogotá, que permitan dar una idea de qué es ser colombiano.



