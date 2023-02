Hoteles ya se acercan a cifras prepandemia y continúan creciendo

La situación macroeconómica no solo ha tocado las finanzas de los colombianos de a pie, los empresarios han tenido que ajustarse a la nueva realidad para ser más rentables y continuar en el radar de los consumidores.

Incluso, después de tres años de pandemia, el sector hotelero, sobre todo dedicado al mercado MICE (turismo de negocios), ha buscado alternativas para esa adaptación y evitar una contracción en su margen de ganancias.



Este es el caso del Hotel W. Según su gerente general, Gustavo Lovera, para poder hacer frente a esta situación la compañía cambió la forma en que operan, lo cual los encaminó a crecer 59 % en sus ingresos en 2022. Este año, el hotel combate la inflación y el incremento del IVA para continuar creciendo.



¿Cómo cerraron las finanzas del hotel en 2022?



Fue un gran año, pese a que inició con cierta incertidumbre por el arrastre de la pandemia para nuestra industria. Sin embargo, después de marzo no paramos y para el segundo semestre cerramos muy bien. Además, regresó el sector corporativo y los grupos, fue una recuperación más pronta de la esperada, así que logramos cumplir y superar las metas que nos propusimos en un 22%, es decir crecimos en ingresos 59% y esperamos repetir este 2023 la buena dinámica.



¿Crecerán igual en 2023?



En 2021 no sabíamos cómo iba a ser, habían dudas. Este año esperamos crecer pero a un solo dígito o tal vez el 10% máximo.



Si bien el sector corporativo arrancó, ¿ya recuperó las cifras de prepandemia?



Los resultados en los últimos tres meses del 2022 fueron bastante similares a los de 2019, incluso en algunos detalles mejores.



De no haber nada extraño, como otra pandemia, deberíamos mantenernos en esos valores este año.



Pero, hay desafíos, ¿cómo combatir retos como la inflación o el regreso del IVA?



El regreso del IVA del 19%, claramente tiene un impacto, pero al final somos un hotel mayor de ciudad y corporativo. Al final, si bien nos afecta, porque teníamos a bogotanos consumiendo de su ciudad para los fines de semana sobre todo, el nicho principal de nuestro negocio no está ahí, por eso vemos un impacto, pero no tan significativo para nosotros.



Respecto al incremento de precios, es una realidad mundial, debemos estar muy atentos a la fluctuación de precios, para que el impacto no nos golpee tanto, además hay que buscar alternativas, hay que ser creativos, hay cosas que van a subir como alimentos y energía. Pese a esto, en algunos casos debemos hacer ajuste de precios.



¿Cuáles alzas en insumos han tenido más impacto en el Hotel?



Tuvimos incrementos en rubros que no estábamos acostumbrados, pero está tendiendo a estabilzarse, eso es positivo.



Así mismo, las subidas en alimentos y bebidas que han tenido un incremento bastante marcado en Colombia, nos llevó a replantear su uso y trato.



Con el tema de la devaluación, ¿esperan más turistas extranjeros en el hotel?



Es un fenómeno regional, aquí lo sufrimos en el cono sur. Sin embargo, todo tiende a estabilizarse.



Somos un destino atractivo, para turistas, grupos y eventos porque estamos cerca los mercados principales y más barato, además Bogotá tiene toda la infraestructura que se necesita.



Claramente, el tipo de cambio nos beneficia. Así mismo, somos el país más estable de la región y eso nos ayuda a conseguir negocios.



¿Qué planes tienen para 2023?



Nuestra meta siempre es buscar ese diferencial, siempre venir al hotel y encontrar algo distinto.



Por eso nos transformamos de night brunch a linner, abrimos el café, hicimos el relanzamiento del mercado de Jairo, entre otros. Por eso nos vamos a enfocar en el cliente local, que busca experiencias, ahí es donde nos tenemos que enfocar, más que lanzar más productos, nos enfocaremos en los que tenemos. Vamos a seguir saliendo con cosas nuevas y divertidas, ahora en marzo tendremos un anuncio con Stereo Picnic como lo hicimos el año pasado, no perderemos ese ADN.



¿Y sobre el cliente corporativo?



Sobre habitaciones, estamos consolidando la vuelta de ese segmento que pasó en el último trimestre del año pasado, la idea es ofrecer el servicio que ellos esperan, ahí ya tenemos las manos llenas, al final nos eligen por la marca, entre otros motivos.



¿Cómo esperan que sea el cierre de la ocupación hotelera?



Cerramos 14 puntos por encima de lo presupuestado. Este año esperamos un crecimiento similar, es decir, entre el 60% y 64%, esto dependerá igualmente de lo que pase en el año.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio