Hotel W tendrá el primer café del país con Nespresso.

El segmento corporativo ha representado un reto para los hoteles que, desde su lanzamiento, habían diseñado una oferta empresarial. Con el rezago en recuperación de este tipo de cliente, han implementado nuevas dinámicas, apostando a la tendencia Bleisure, que combina las experiencias de placer u ocio, con el trabajo.



Este es el caso de Hotel W, que sigue invirtiendo en espacios gastronómicos de calidad, como la inauguración en abril de ‘The Café’, en asociación con Nespresso. En entrevista con Portafolio, Gustavo Lovera, gerente general de Hotel W Bogotá, habla sobre esta transformación.



Hablemos del primer punto de consumo de Nespresso, ¿Por qué Hotel W fue el espacio para desarrollarlo?

El proyecto se llama ‘The Café’, y es una asociación con Nespresso, porque somos marcas afines, que apuntan a un público similar. A partir de ahí, entonces nosotros teníamos un espacio en el edificio, que no tenía nada, de modo que así surgió la posibilidad de sumar una opción más en gastronomía. En ellos encontramos una marca ideal, que habla nuestro mismo idioma.



Esperamos la apertura a principios de abril. El café tiene un significado muy especial para Colombia, así que el producto que vamos a ofrecer está a la altura.



¿Qué otras cosas va a ofrecer esta nueva opción gastronómica?

Ofrecemos un sitio para comer pastelería preparada por nosotros, y a su vez, una opción light en almuerzos para quien quiera comer ensaladas, sándwich, que se complemente con nuestra oferta en Jairo y BBC.



También un espacio para trabajar, el lugar está pensado para que las personas puedan conectar sus dispositivos.



¿Qué cambios ha asumido el hotel en estos dos últimos años?

Este hotel históricamente ha sido un hotel corporativo y este ha sido el segmento más afectado por la pandemia. Entonces, nosotros desde nuestra apertura, en noviembre de 2020, decidimos apuntar a un huésped turista, del mercado local, que históricamente no nos daba tanto volumen de negocios. Hemos descubierto un nicho de mercado allí, asociado a las distintas opciones que ofrecemos, sobre todo en fines de semana.



En ese orden de ideas, ¿qué pasó con el segmento corporativo?



Hay un concepto nuevo que se llama Bleisure, que une al segmento del placer con el corporativo, lo que se está dando es gente que viene por trabajo y aprovecha y complementa con una estadía más prolongada. En nuestro caso tenemos opciones gastronómicas y un poco de rumba.



¿Más o menos de cuántas noches hablamos, en esas nuevas estadías’?



En realidad se ven dos cuestiones. En el mercado local, viene de un día para otro o se queda un fin de semana completo. Ese no se ha extendido mucho. En el caso del corporativo, que llega el jueves o un miércoles, decide quedarse un par de días más.



Así las cosas ¿podríamos decir que el Hotel W tiene un nuevo cliente?



Sí. Lo que ha cambiado es el tipo de cliente que está viniendo, no es necesariamente una persona que viene por un segmento corporativo, sino un huésped que viene a descansar y a buscar nuevas experiencias.



En ese sentido, ¿qué experiencias les ofrece el hotel?

Hay que entender que todo huésped que elige nuestra marca busca diversión. Nuestro perfil de visitante, incluso el corporativo, viene porque somos un hotel divertido, porque tenemos nuestros brunch, nuestra música en vivo y un espacio para compartir. Todas esas cuestiones son bienvenidas por nuestros huéspedes. En definitiva es un espacio en el que uno se puede relajar, y cambiar el mood del día. Es el mix que le gusta a todos. Esto es lo que ofrece Hotel W.



Este hotel fue calificado como uno de los mejores de Suramérica, ¿cuál es la clave?

Esto confirma un poco el camino elegido por el hotel y la calidad de gente que tiene el hotel. Al final se trata de eso, y nuestro talento se destaca. Esto es fácil en Colombia, porque corresponde muy bien con la industria del servicio. Cuando un hotel tiene esa base con su oferta de diversión y un buen personal , ofrece lo que el cliente quiere.



¿Cómo están a nivel de ocupación en todos los segmentos?

Nosotros debemos decir que, desde el último trimestre del año pasado, las cosas se han acelerado mucho. No tenemos grandes problemas en términos de ocupación, estamos arañando un nivel de 75%. Ahora el desafío grande es llevar las tarifas a los indicadores de 2019, porque, de alguna manera, esto se vio golpeado. Volumen hay, pero nos cuesta todavía las tarifas.



¿Qué tanto se afectaron las tarifas?

Depende de los casos, porque son segmentos distintos, pero me atrevería a decir que estamos un -15% respecto a 2019.



¿Y el personal ocupado del hotel?



Como es de público conocimiento la industria sufrió por el tema de la pandemia, muchos hoteles cerraron, nosotros pudimos sortear esta amenaza, sí tuvimos una disminución, pero ya estamos llegando a indicadores más sanos que en 2019. Esto también porque la demanda lo solicita, porque para la gente ya la pandemia pasó en ese sentido. Además, nuestro huésped va a reclamar un servicio de lujo.



JULIANA PEÑA

PORTAFOLIO