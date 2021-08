El Hotel Wyndham Bogotá se recupera gracias a los eventos

Tras más de un año en el que la hotelería del país, especialmente aquella enfocada en el segmento de convenciones (Mice), atravesó los momentos más críticos por la pandemia de covid-19, ahora la reactivación empieza a surtir su efecto.



(Vea: Covid-19 no frena la expansión de cadenas hoteleras).

Así lo asegura Guillermo Galvis, gerente del Hotel Wyndham Bogotá y quien cuenta como a este punto los eventos y reuniones empresariales, foco de su actividad, volvieron a representar el 30 % de los ingresos de la compañía.



“Realmente no todos los hoteles tienen centro de convenciones, esa es nuestra especialidad, podemos llegar a tener en uno de los salones hasta 600 personas. Este año ya llevamos 10 eventos y nos ampliaron la capacidad al 50% del aforo, lo que ha sido muy positivo”, dice.



A esto se le suma, además, que el formato actual implica una visión mixta. Esto quiere decir, que si el aforo de los salones se completa con 300 personas, otras 1.000 pueden conectarse simultáneamente con las herramientas y despliegue tecnológico en el que se ha invertido.



Wyndham Bogotá, junto con Wyndham Villavicencio y Tryp son los tres hoteles que hacen parte de la cadena de Diplomat en Colombia. A pesar de la crisis de la hotelería, estas marcas se mantuvieron a flote y no frenaron nunca su operación.

Para Galvis, cerrar en 2020 no era una opción pues tenían negocios que permanecieron con importantes empresas como Avianca, los cuales de alguna manera les dieron oxígeno durante ese tiempo.



(Vea: ‘Nuestros hoteles empezarán a competir en coliving’).



“De 150 personas que teníamos, en el Hotel nos tuvimos que quedar con 60, y fue con ellos empezamos a estructurar un modelo de innovación, que finalmente terminó en la creación de más de 20 nuevos planes".



“Antes nadie quería venir a Bogotá en un fin de semana, y hoy ofrecemos alternativas románticas, spas o cumpleaños, en las que no éramos especialistas, y ahora nos representan el 15 % de las ventas”, explica.

Guillermo Galvis, gerente del Hotel Wyndham Bogotá. Archivo particular

Solo estas alternativas creadas en la crisis le están generando al establecimiento entre $65 y $70 millones mensuales en la actualidad.



Y junto a los anteriores, el Wyndham Bogotá, que cuenta con un restaurante mediterráneo, le apuesta a los domicilios cercanos con la oferta gastronómica del lugar. Solo en Salitre el universo está contemplado en un millón y medio de apartamentos de clientes potenciales para este servicio.



LOS NÚMEROS



El gerente del Hotel comenta que el semestre cerró con una ocupación del 39 %, pero que para agosto el indicador ya está llegando al 50 %, “cifra muy positiva en medio de este contexto”.



“Nosotros esperamos que para este año la ocupación termine entre el 35 % y el 40 %. Y es que con los ajustes que hicimos en la nómina y los gastos, creemos que el punto de equilibrio está rondando el 35 %, entonces ya del 40 % en adelante estaremos produciendo utilidades”, afirma.



(Vea: ‘Tours’ son hoy el 20% de los ingresos del Hotel Mercure).



Luego de un 2020 que finalizó con un 23 % de ocupación y el 30 % de los ingresos preprandemia, la compañía espera que las cifras del 2018 y 2019 se empiecen a ver reflejadas nuevamente el año entrante, donde se llegará a niveles del 65 % de ocupación y ventas superiores los $17.000 millones al año, generando rentabilidad a los inversionistas.



VIAJEROS DEL EXTRANJERO



Antes de la pandemia, el 60% de los huéspedes del Wyndham Bogotá eran viajeros internacionales. “Nosotros hacíamos parte de plataformas en la ca- dena global de Wyndham, que nos aportaban el 10% de las ventas. Allí tenía- mos los famosos RFPs, licitaciones internaciona- les donde hacíamos 70 negocios. Pero esto cambió todo porque el mercado internacional ha estado deprimido”.



Para el segundo semestre de 2022, se espera retomar la participación internacional prepandemia.



PORTAFOLIO