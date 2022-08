Hoteles Estelar llegará por primera vez a Pereira en 2024

La industria hotelera ha tenido que transformarse tras la llegada de la pandemia para mantenerse en el mercado sin perjudicar en gran medida sus ganancias. Pese a esto, hay segmentos en los que las cifras aún no llegan las de 2019.



Por eso, en ese periodo de adaptación algunas cadenas como Hoteles Estelar han tenido que reinventarse y hoy ya pueden tomaron vuelo para continuar su plan de expansión. En entrevista con Portafolio, Miguel Diez, presidente de la cadena, contó los detalles de su salida de esta situación.



¿Cómo le ha ido a Hoteles Estelar en este 2022 con las restricciones eliminadas casi por completo?



Ha sido un año de bastantes retos, en donde hemos logrado vender en el primer semestre de este año casi 338.000 habitaciones, alcanzando una ocupación del 66,52%, casi 8 puntos porcentuales por encima de la ocupación nacional reportada por Cotelco.



Estos resultados reflejan el compromiso de Estelar con la senda de recuperación del turismo en Colombia después de una difícil temporada por los cierres y aislamientos por la pandemia. Creemos firmemente en que el turismo continuará siendo motor del desarrollo del país.



¿Cómo esperan crecer este año?



Esperamos continuar con la dinámica de ventas que traemos en el primer semestre en donde llevamos un crecimiento del 40% frente a las ventas alcanzadas en el 2019, año normal antes de pandemia.



Seguimos trabajando para terminar el 2022 con los mejores resultados manteniendo la calidad y servicio que nos caracteriza, buscando alcanzar una ocupación cercana al 75% y continuar fortaleciendo nuestras marcas de restaurantes, las cuales nacieron como una necesidad para complementar la experiencia de huéspedes y visitantes.



Destacamos marcas como Maki Bar, Tonnarello, Terraza Steak House, Plaza Café, La Pizzería Estelar, Origen, 51 Sky Bar y 16 Sky Bar, esperando con ellas incrementar la participación en ventas de alimentos y bebidas.



¿Esperan llegar a nuevos destinos?



Hoteles Estelar tiene presencia en Perú con tres hoteles en la ciudad de Lima y en Colombia cuenta con 23 hoteles en 11 diferentes destinos.



Nuestra apuesta seguirá siendo, diversificar nuestro portafolio en ciudades claves donde no tenemos presencia, muestra de ello es nuestro nuevo proyecto en Pereira, en la zona de Cerritos llamado Estelar La Torre Suites Pereira, que se tiene previsto abrir en el 2024.



¿Qué otros servicios esperan implementar?



Después del cierre de nuestros hoteles por la pandemia, Estelar continuó con su apuesta denominada "Ruta de los Sabores", abriendo en sus hoteles nuevos restaurantes.



Adicionalmente a las aperturas en Cali, Bogotá, Medellín y Cartagena, ahora en Ibagué inauguramos Maki Bar, Tonnarello y Terraza Steak House, así mismo en Medellín abrimos al público el 16 Sky Bar y 1776 New American Kitchen, un nuevo concepto de comida americana.



Durante la segunda mitad del año, la cadena inaugurará Adele y Fiola, dos nuevos restaurantes en Medellín y continuará con su proceso de expansión gastronómica en otros Hoteles de la cadena.



¿Cómo han visto las tendencias para este año? ¿Han cambiado frente

a las de prepandemia?

​

Hoteles Estelar antes de la pandemia era una cadena cuya su mayor ocupación era de viajeros de negocios, por lo que todos los servicios estaban encaminados a satisfacer a este huésped corporativo.



Luego de tener por más de seis meses nuestros hoteles cerrados y de revisar lo que las nuevas tendencias de la hotelería nacional e internacional, nos enfocamos en complementar las experiencias de huéspedes y visitantes, para ser considerados como una opción en donde puedan trabajar, relajarse o combinar su descanso con trabajo.



Gracias al trabajo de todos los colaboradores y a una estrategia basada en el análisis del perfil del consumidor y su comportamiento de compra, diversificando en los nuevos tipos de viajeros cada uno de nuestros hoteles vacacionales y urbanos, hemos logrado satisfacer las necesidades y superar sus expectativas.



¿Cómo les empezó a ir con estos cambios?



El 64% de nuestras ventas está llegando de viajeros individuales, quienes han tenido la posibilidad de disfrutar no solo su estadía y del destino, sino descubrir nuevos sabores y nuevas posibilidades de esparcimiento, con la hospitalidad 100% colombiana que nos ha caracterizado en nuestros 54 años de experiencia en donde durante los dos últimos años nos hemos renovado y adaptado a las nuevas tendencias de un mercado que sin duda está buscando encontrar diferenciales que complementen su estadía.



Consideramos de igual forma que el mercado doméstico seguirá viajando en Colombia, pero sin duda abre una oportunidad para atraer mercado internacional, en razón a que económicamente por el tipo de cambio resultará muy conveniente, con ofertas con muy buena relación costo beneficio, ajustado a las necesidades de los visitantes.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO