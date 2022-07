Houm: "Vemos un sector de vivienda con precios estables" 

En diálogo con Portafolio, Benjamín Labra, Co-Founder & CEO de Houm, habló sobre las tendencias de compra y venta de vivienda durante este 2022, y sus planes de expansión en el país.



¿Cómo les fue en el último año? ¿Qué tal las ventas?

Muy bien, multiplicamos por 10 el crecimiento en ventas de un año a otro y estamos en un crecimiento de doble dígito mes contra. La expansión a Medellín y la apertura de nuevos negocios como los nuevos proyectos nos ha permitido un crecimiento acelerado.



Están a puertas de dos años en Colombia, ¿cumplieron las expectativas con el mercado colombiano?

Completamente. Hemos tenido un excelente recibimiento por parte de todos los

colombianos, actualmente estamos en Bogotá, y municipios alrededores como

Cajicá, chía, Mosquera y Funza y en Antioquia, en toda la zona metropolitana de

Medellín. La realidad ha superado con creces las expectativas. El recibimiento de

nuestra propuesta de valor de hacer la compra, venta y arriendo de propiedades

fácil, rápido y sin burocracia en Colombia ha sido muy buena.

¿Cuáles son las tendencias de compra y venta en este año en el que las personas han tenido que ajustar sus bolsillos?



En el 2022 esperamos que el sector se siga comportando de manera positiva con una alta demanda para la compra y venta de inmuebles, así como también el aumento de viviendas para arriendo. Vemos un sector con precios estables y debido a la gran oferta que existe en el mercado y la creciente demanda, seguramente el mercado encontrará un buen equilibrio.



¿Qué es lo más importante a la hora de comprar vivienda?



Primero, tener una visión clara de lo que se quiere. ¿Será una propiedad para vivir o para invertir? Se deben tener claro el presupuesto de esto y las prioridades del interesado en ese momento. No es una inversión que se hace a la ligera, por eso, se deben tener previamente los cálculos de los gastos y procedimientos al momento de invertir.



Luego, hacer una investigación exhaustiva del mercado. Ver las mejores zonas

emergentes, con mejor plusvalía y con desarrollos planeados. Es clave calcular la

rentabilidad de la inversión y si no sabes cómo hacerlo, asesorarte con expertos.

Después es clave conseguirse el mejor financiamiento, fijándose en las

condiciones de pago, tasas de interés, plazos del crédito, entre otros.



Por último y no por eso menos importante, asegurar tu inversión. Si vas a comprar

para luego dejar en arriendo, es clave protegerla, con una buena administración y

seguro de arriendo en caso de no pago por parte de los arrendatarios.



¿Planean llegar a otros países?



Por ahora nuestro foco es seguir creciendo en los países en los cuales nos encontramos, que actualmente son Colombia, Chile y México. Como complemento, queremos fortalecer la presencia local y abrir nuestros servicios en más ciudades de Colombia como Barranquilla, Cali y Bucaramanga.

¿Cuántas viviendas han vendido entre 2020 y 2021?



El año pasado fue en general un excelente año para la venta de propiedades logrando récords históricos en el sector. Entre 2020 y 2021 nuestro crecimiento en la venta de propiedades ha sido exponencial especialmente después de entrar, también, en la venta de proyectos y nuevas viviendas en los segmentos VIS y no VIS.



¿Creen que la inflación ha tocado el mercado inmobiliario? ¿Las personas buscan arriendos más económicos?



El sector inmobiliario a nivel general muestra una gran resiliencia a las crisis como pudimos evidenciar durante la pandemia en 2021. Esperamos que, en 2022, pese a estos efectos económicos, el sector se mantenga fuerte y sigamos viendo crecimientos importantes.

¿Cuáles son las metas para este año?



Este año, a nivel local, queremos consolidar nuestra operación en Bogotá y Medellín expandiendo nuestra presencia en municipios aledaños y seguir aumentando nuestra oferta tanto en venta como arriendo en estas zonas geográficas.



Por otro lado, estamos pensando abrir operación en dos ciudades más en Colombia, posiblemente, Barranquilla y Cali. Adicional a esto, seguir mejorando día a día nuestro servicio, entendiendo las necesidades que tienen nuestros clientes y así, ofrecerles una experiencia digital en compra venta y arriendo de inmuebles. Lo anterior, con el fin de seguir persiguiendo nuestro propósito: que todas las personas puedan acceder a su hogar soñado, incluso, quienes creen que no pueden hacerlo.

