Hoy se conocería el nombre del nuevo CEO de Avianca

Hoy sesionará la nueva junta directiva de Avianca Holdings por primera vez, de manera ordinaria, pasados 17 días desde que se conoció que Germán Efromovich había perdido el control de la aerolínea, por decisión de United Airlines.

A la cabeza de esta mesa quedó Roberto Kriete, presidente de Kingsland, uno de los accionistas minoritarios de la compañía aérea, al haber tomado el derecho a votar de BRW, que es propiedad de Efromovich.



De acuerdo con fuentes cercanas a la aerolínea, hoy se conocería el nombre del nuevo CEO de la firma colombiana, a quien le corresponderá continuar con el plan de desinversión de activos que emprendió la compañía aérea el año pasado, dadas las bajas utilidades que se percibieron en 2018 frente a 2017.



Además, teniendo en cuenta que el plazo anunciado por la firma para llenar esta vacante estaría acercándose a su vencimiento, después de que Hernán Rincón renunciara a su cargo el pasado 24 de abril.



En cuanto a la nueva junta directiva, esta se encuentra conformada por once miembros, tres de los cuales ya se encontraban en la misma.



En general, los analistas han destacado que la nueva mesa cuenta con profesionales de larga trayectoria en el sector y diferentes nacionalidades, lo que contribuiría a la consolidación de la marca a fuera del país.



En concreto, tres miembros son de origen nortemericano, tres más centroamericanos (incluyendo a Kriete) y los tres restantes son colombianos. Este último grupo está conformado por expresidentes de la compañía.



Roberto Kriete



El salvadoreño es presidente de Kingsland Holding y ha sido miembro de la junta directiva de Avianca desde 2010.



Kriete fue el primer presidente de esa mesa cuando, gracias a la fusión con Taca, fue posible expandir y consolidar la presencia de Avianca como multilatina.



Álvaro Jaramillo



El colombiano es miembro de la junta directiva de Avianca desde 2010 y se desempeñó como presidente interino de la aerolínea desde enero a abril de 2016.



El ejecutivo cuenta con más de 40 años de experiencia en cargos directivos de empresas locales y extranjeras.



Fabio Villegas



El ejecutivo fue presidente de Avianca durante once años, periodo en el que la compañía ingresó a Star Alliance, emitió acciones por primera vez en el mercado local e internacional; cerró la adquisición de Aerogal, lanzó el programa de lealtad LifeMiles y se concretó la fusión con Taca.



Juan Emilio Posada



Fue presidente de la aerolínea colombiana Aces, que a inicios de 2000 se fusionó con Avianca, para luego estar a la cabeza de la Holding.



Posada tiene experiencia como miembro de numerosas juntas directivas y consejos asesores para organizaciones públicas y privadas.



Robert Zamora



El empresario nicaragüense es fundador del Grupo Lafise. Esta empresa está conformada por seis bancos, siete puestos de bolsas, un fondo de capital de riesgos, una almacenadora fiscal y general de depósitos en su país de origen y tres empresas de seguros en diferentes naciones de la región.



Jairo Burgos de la Espriella



Es abogado y consultor en estrategia organizacional, capital humano y gestión de conflictos. Desarrolló la mayor parte de su experiencia profesional en

el Grupo Bancolombia.



Óscar Darío Morales



Fue vicepresidente Financiero del Grupo Carvajal y presidente de las firmas de consultoría y auditoría, Andersen y Deloitte. También fue profesor universitario por 20 años.



Sergio Michelsen



Es miembro y socio de la firma de abogados Brigard & Urrutia desde 1991. Tiene treinta años de experiencia como asesor en asuntos de gobierno corporativo y derecho societario.



Rodrigo Salcedo



Es director general de Caoba Capital, empresa líder en banca de inversión y capital privado en América Central, México y la Región Andina. Ha sido miembro de junta directiva de compañías como Volaris y MRO Holdings Inc.



James Leshaw



Es abogado comercial, con 25 años de experiencia en negociaciones empresariales como fusiones, adquisiciones, compra de activos, financiamiento y disputas de propiedad.



Richard Schifter



Es miembro de la junta directiva de Caesars Entertainment Corp., LPL Financial Holdings, Inc., y ProSight Global, Inc., así como miembro de la Junta de Supervisores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania y Codirector de National Advisory Board of Youth, Inc.