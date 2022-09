¿Cómo ha crecido el negocio Cloud para empresas en Colombia?

La vertical de negocio Cloud de Huawei cumple dos años de operación en el país. Y en todo este tiempo se han dedicado a apoyar tanto a grandes como a medianas empresas en su transformación digital. Ahora se preparan para fortalecer su portafolio y a acompañar a los emprendimientos de base tecnológica.



En entrevista, Fernando Vegas Cueto, director de desarrollo de negocio de Huawei Cloud en Colombia, habló de la acogida del servicio y de los planes que tiene la compañía.



¿Cómo ha venido creciendo la vertical?



Con Huawei Cloud llevamos dos años en Colombia, sin embargo, la vertical tiene tres años en América Latina y más de siete a nivel mundial, en donde hemos venido creciendo a doble dígito. Actualmente, esta vertical opera en países de Latinoamérica, estamos en China, contamos con centros de datos en la parte del Pacífico, con operación en Tailandia y Singapur; y además tenemos centros de datos en Europa.



Hoy, una de las grandes apuestas de Huawei Cloud es América Latina y por eso hemos venido trabajando fuertemente. El crecimiento ha sido sostenido y año contra año hemos venido aumentando en clientes. No cabe duda que las compañías cada vez más están interesadas en conocer sobre nuestros servicios y tecnología para dar ese salto hacia la transformación digital.



¿Con cuántas empresas están trabajando?



En Colombia estamos trabajando con diferentes industrias. No obstante, nos hemos enfocado en el segmento medio que es muy atractivo para nosotros porque tiene un potencial grande crecimiento. Ahora bien, trabajamos con todos los sectores: banca, educación, salud, gobierno, entre otros.



Cabe destacar que hoy día el 70% de nuestros clientes son empresas medianas. Asimismo, nos estamos enfocando en el sector de emprendimientos, que se ha vuelto muy atractivo para los proveedores de nube. Sin duda, estamos muy enfocados en ayudar a los nuevos emprendedores y de entender cuáles son sus necesidades y proveerles las tecnologías.



¿Cuáles son esas necesidades que han identificado?



Depende mucho de la realidad y del estado en el que se encuentre la empresa. Si una organización está en su etapa inicial de transformación digital, lo que necesita es cómo llevar algunas cargas de trabajo a la nube, allí la principal preocupación es cómo disminuir los costos y reemplazar el mundo físico por el cloud.



Por su parte, hay otras empresas que tienen una maduración más avanzada, pero esas organizaciones están requiriendo otro tipo de soluciones, como una base de datos como servicio, o necesitan implementar modelos de inteligencia artificial, o algoritmos que ayuden a generar más clientes, entre otros servicios.



¿A cuánto ascienden sus inversiones?



Hoy en día la importancia de la vertical Cloud en Huawei es tal que somos un grupo de negocio independiente, en donde tenemos la necesidad de ser autosuficientes para generar ingresos y clientes. Es así como esa responsabilidad conlleva a invertir no solo en tecnología, sino en el talento humano y en los centros de datos que tenemos distribuidos en los países de México, Perú, Argentina, Chile y Brasil. En Colombia, por ejemplo, el año pasado trabajos junto a iNNpulsa en un programa de nube en donde invertimos US$2 millones para en entregarle herramientas de nube pública, servicios y soporte a los emprendimientos.



¿Esperan invertir en un centro de datos en Colombia?



Las inversiones son siempre variables cuando hablamos de centros de datos, ya que depende mucho de los servicios a desplegar y del lugar que se escoja. Sabemos que Colombia es un país clave en la región, pero todavía estamos en el análisis y proyecto de tener nuestro propio centro de datos. La idea es que en el 2024 se esté inaugurando.



¿Qué nuevos anuncios trae Huawei?



Si bien el país no tiene un data center de Huawei, lo que hicimos fue acercar el centro de datos de México a Colombia, a través de una línea privada construida por nosotros hacia México. Es así como nuestros clientes van a poder tener una mejor experiencia. Y es que al acercar a Colombia a México con esta línea privada se disminuirá la latencia.



¿Qué se viene en materia de innovación por parte de la empresa?



Lo que traemos desde Huawei es una fuerte ola de servicios de inteligencia artificial, big data y machine learning. Desde nuestra vertical creemos que el análisis de la información, el tener servicios de machine learning y el entrenamiento de algoritmos es algo que las empresas están buscando.



Sin duda, después de la pandemia las compañías, sin importar su tamaño, están entiendo la importancia de incluir esas nuevas tecnología. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad y queremos ser ese consultor y partner para ayudar a los clientes a tomar las mejores decisiones. Asimismo, estamos siguiendo tendencias de las diferentes industrias como lo es el bitcoin, el blockchain y la ciberseguridad.



JOHANA LORDUY