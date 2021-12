Huawei entra a competir en la línea B2B: con qué dispositivos lo hará

Con el fin de suplir las nuevas necesidades de las compañías en materia de equipos de cómputo, la marca tecnológica Huawei presentó en el país su nueva línea de negocios. Este canal se enfocará en llegar a la línea corporativa con dispositivos y equipos de última generación.



En entrevista con Portafolio, ZengLi, country manager de Huawei Consumer Business Group en Colombia, explicó la nueva apuesta que busca ganar una participación relevante en el mercado el año entrante. Asimismo, el ejecutivo habló sobre la medida que ha tomado la compañía para enfrentar la crisis de contenedores.



¿De qué se trata esta nueva línea de negocios y cuál será su principal diferenciador frente a la competencia?



Primero quiero decirles que el mercado colombiano es muy importante para nosotros. Somos líderes en el área del consumidor y por eso queremos compartir nuestras soluciones y ecosistemas al área de business to business (B2B) este año. Así que traeremos dispositivos exclusivos como laptops e incluso relojes a éstos canales. Es un canal con mucho potencial de crecimiento para el año 2022 y una línea de negocio a la que le invertiremos recursos para su crecimiento.



¿Actualmente con cuántos clientes vienen trabajando en el país?



Tenemos dos distribuidores mayoristas oficiales que suministran a todo el país: Impresistem y Nexus. Ellos nos ayudarán a administrar y llevar las soluciones a las compañías dentro de esta área. Tenemos también la meta de crecer el número de canales y con el tiempo llegar con más de nuestros innovadores productos.



¿Cuántas referencias de productos podrán encontrar las compañías a la hora de cambiar su computadores?



Tenemos una variedad de computadores portátiles con configuraciones exclusivas al mercado ‘B2B’, unas referencias de computadores de escritorio y, además, monitores de computador e incluso nuestras tabletas, relojes, bandas y móviles para el canal ‘B2B’. Así que como he mencionado, buscamos traer todo nuestro ecosistema para presentarles y compartir con el área business to business.

ZengLi, country manager de Huawei Consumer Business Group en Colombia. Archivo particular

¿Cuáles son las principales características que buscan las empresas hoy día a la hora de cambiar sus equipos de cómputo?



Nuestro servicio tiene un gran enfoque en todo tipo de empresas desde las Pymes, como el segmento bancario, las grandes empresas y el sector gubernamental. Así que nuestras soluciones, por ejemplo los laptops, se basan en cómo interactúan con otros dispositivos como el celular y las tabletas. Así mismo, hay un gran esfuerzo en ofrecer una total seguridad para la protección de datos, en especial dentro de servicios donde se requiere transferir más información. Pero la experiencia que diferencia este modelo de la competencia es la libertad de interacción y conexión que habrá gracias al ecosistema Huawei.



Desde Huawei queremos llegar a pequeñas y medianas empresas. Hay cientos de miles de compañías que son un mercado activo. Y nosotros tratamos de suplirlos con nuestras soluciones a través de los distintos distribuidores para cumplir con sus demandas.



¿Creen que la crisis de los contenedores será un impedimento para que esta línea de negocio crezca en el país?



Somos conscientes de la crisis y cómo ha afectado a la economía. Todos los productos en el mercado tecnológico han visto un incremento en precios y disponibilidad. Algo que probablemente seguirá hasta mediados del próximo año.

Sin embargo, Huawei a nivel global se ha aliado con varias empresas para suplir las necesidades y reducir los obstáculos. Lo que nos permite ofrecer un servicio eficiente.



¿Cuáles son las metas para el próximo año en materia de ventas?



Estamos arrancando en el mercado B2B. Somos un jugador muy nuevo y hay un camino que forjar. Sin embargo, esperamos crecer rápidamente ya que apuntamos a ser líderes del sector.



JOHANA LORDUY

@johanalorduy4