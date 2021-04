Huawei presentó su auto Arcfox Alpha S

Huawei y BAIC presentaron su primer auto eléctrico, el Arcfox Alpha S, una berlina con hasta 700 km de autonomía y Nivel 3 de conducción autónoma.



Un vehículo eléctrico en el que el desarrollo de las partes, tanto de software como hardware, han sido de Huawei.



Según indica Nikkei, Huawei presentó un total de cinco soluciones para la conducción autónoma. Entre ellas hay un sistema de conducción autónoma basado en HarmonyOS, su sistema operativo para todo tipo de dispositivos.

La máquina tiene LiDAR y según Huawei puede alcanzar un Nivel 3 de autonomía (los niveles de autonomía en un carro se evalúan desde 0 hasta 5 y deben cumplir con una serie de requisitos).



Del vehículo aún no se conocen todas sus prestaciones. Pero ya se conoce es que el sistema de conducción autónoma está compuesto por 12 cámaras, radares de onda continua de 6 mm, 13 radares ultrasónicos y un chip de Huawei con una potencia de hasta 352 Tops (Trillones o Tera Operaciones por segundo), eso es por encima de nivel 3 de autoconducción.



El vehículo también tiene conectividad 5G. Su precio no se queda corto, comienza en 388.900 yuanes (alrededor de 50.000 euros) para la versión más básica y en su precio de salida.



Vale aclarar que Huawei precisó que no producirá autos eléctricos, pero ofrecerá a los fabricantes de automóviles soluciones inteligentes para la producción de esos vehículos.



Por tanto, la estrella HBT se beneficiará de la tecnología LiDAR, demostrando Huawei su eficacia en diferentes escenarios. Integrados en Arcfox Alpha S, los sensores LiDAR ayudan a detectar obstáculos con mayor precisión en carreteras, túneles, en intersecciones, junto con la capacidad de detectar vehículos de alta velocidad a tiempo.



“Nuestra estrategia no ha cambiado. No somos un fabricante de automóviles, pero a través de las TIC, Huawei se está moviendo hacia automóviles digitales y es un distribuidor de nuevos componentes, lo que brinda a los fabricantes de equipos originales la oportunidad de construir mejores vehículos”.



Wang Jun, presidente de Huawei Smart Car Solution BU, dijo que en el futuro, la compañía tiene la intención de reducir los precios de la tecnología de los sensores LiDAR, con lo cual amplia las posibilidades y la oportunidad para que más fabricantes de automóviles ofrezcan automóviles eléctricos inteligentes en el mercado a bajos costos de producción.





César Giraldo

Subeditor Portafolio