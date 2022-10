Los desafíos que tienen los equipos de marketing en las empresas

Brian Halligan, uno de los fundadores de HubSpot, empresa que ofrece software especializado para mercadeo y ventas, considera que las empresas van camino a crear sus propios espacios digitales.



(Colombia, rezagada en implementación de Inteligencia Artificial).

Se trata de que las personas lleguen a la compañía y que no las tengan que buscar, explicó a Portafolio en el marco de Inbound 2022, que se realizó hace unas semanas en Boston*.



¿Cuáles son los principales desafíos que el mercadeo enfrenta hoy?



La primera es una sobrecarga del mundo digital que tiene a las personas a punto de explotar con emails, aplicaciones, celular, teléfono, reloj, todo está pasando al mismo tiempo en el mundo digital y eso sobresatura.



El segundo gran desafío es la privacidad y el foco que hay en ella. Antes no era tan importante, pero ahora las compañías que hacen marketing tienen que ser muy cuidadosas con la información de los usuarios.



¿Conocer al cliente ya no es tan difícil?



Hoy es más difícil.



¿A pesar de tener tanta información?



Tratamos de hacerlo más fácil con el uso de estas herramientas pero, en general, sin tenerlas, levantar la información puede ser incluso más difícil. Por ejemplo, muchas de las compañías gastan su presupuesto de marketing rentando espacios de almacenamiento digital en la nube propia de un tercero, en Facebook, Google, publicidad externa, y todo eso crea un panorama muy complicado porque están subiendo los precios de esos espacios. Por otro lado, los cambios en la privacidad están haciendo que esa publicidad que se muestra externamente sea menos relevante, porque no se puede conocer tan bien al usuario. Al final, segmentarlo es más difícil.



¿Qué hacen ustedes?



Creemos que la gente tiene que tener sus propios assets o espacios digitales, no tienen que estar rentándolos. Puede administrar directamente su página web, sus perfiles de Instagram, de Facebook, de redes sociales, y no como propiedad de un tercero, con el fin de manejar mejor la información. Eso también es muy importante porque tiene que ver con la parte legal: cuando eres dueño de todos esos espacios, la política del first party cookie permite usar la información a más profundidad.



reo que eso se va a comenzar a ver, a las compañías construyendo sus propias empresas de medios y canales internamente para gestionar esto sin vincular a terceros. Por ejemplo, HubsPot tiene su propia red de podcasts y de ahí tenemos 9 millones de suscriptores solo para nosotros, con información que podemos gestionar con un nivel de compromiso mucho más alto que si lo hiciéramos externamente.



Lo que hace eso es que estamos produciendo contenidos tanto escritos como sonoros para atraer a muchas personas como un imán. Se trata de las personas viniendo a la compañía y no la compañía buscándolas. Creo que hacia allá es a donde va el mercadeo.



(Errores que cometieron los más ricos del mundo en algunos negocios).



¿La idea es crear cada vez comunidades más específicas?



Sin duda alguna. Crear comunidad se está volviendo una tendencia muy fuerte también, la creación de contenido es muy importante, pero una vez que llegas a ese pico, es importante comenzar a conocer a las personas, agruparlas por intereses, entender qué les gusta, qué no les gusta. Se habla también de que las personas ya no le creen al proveedor sino al par. Además, la comunicación y la publicidad boca a boca se ha vuelto muy importante.



¿Cuál es la más importante innovación de HubSpot?



La principal innovación es transformar la noción básica de mercadeo, que el ya no sea esa disciplina cansona, masiva, que está afuera bombardeando a las personas, sino que se vuelve una disciplina armoniosa en la que, a través de contenidos de calidad, puede aportar valor y las personas conectan con las compañías.



¿La tecnología es un vehículo en ese objetivo?



Acá lo vemos como un ecosistema. Primero, tenemos el software de marketing que ayuda a las compañías a hacer un mercadeo mucho más estratégico. Además, apoyamos con HubSpot Academy, programas de formación para aprender a hacer un mercadeo que no sea invasivo, si no que se gane la atención de las personas.



Y, tercero, está la construcción de comunidad, de personas que, por ejemplo, comparten mejores prácticas para el mercadeo del futuro.



¿Cuál es su mensaje para los emprendedores?



Lo que podrían hacer de manera gratuita es formarse, la formación es fundamental. Creo que hay que traer a la mesa HubSpot Academy como esa plataforma que no es para aprender a usar el producto, es para aprender de tendencias de hacia dónde va el mundo del mercadeo y las ventas, entonces esa actualización constante es muy importante de parte de los emprendedores para poder mantenerse al día y al ritmo de lo que está pasando en el mundo.



Constanza Gómez Guasca

PORTAFOLIO