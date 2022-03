Hunty, la plataforma que ayuda a encontrar empleo

“Cuando estaba en octavo, en el colegio Liceo de Cervantes de Bogotá, todos en mi salón tenían PSP (consola de videojuegos), y yo era el único que no. Me acerqué a donde mi mamá a pedirle uno, y ella lo que hizo fue llevarme a un supermercado, me compró una caja de dulces y me retó a venderlos diciéndome: consígase la mitad del dinero para la consola y yo me encargo de la otra mitad. Ahí empezó mi historia”.



(Gobierno anunció 200.000 vacantes para jóvenes entre los 18 y 28 años).​

Con ese claro recuerdo, hoy, a sus 27 años, Sebastián Caro, muestra que desde niño siempre lo ha atraído el mundo de los negocios, a pesar de que la vida de un emprendedor está lleno de ‘baches’. Hoy es el CEO de Hunty, plataforma que ayuda a encontrar empleo y que cambia el concepto tradicional de que las empresas buscan personal en un banco de hojas de vida.



“Nadie le ayuda al candidato a conseguir empleo. En promedio un candidato se demora 7 meses buscando empleo y cuando por fin consigue trabajo el salario es 15% menor que lo que esperaba. La mayor innovación es haberle dado la vuelta al mercado, ayudar al candidato y no al empleador”, dice. “Trabajamos muy fuertemente en hacer que todos los perfiles del candidato (Linkedin, CV, etc) sean atractivos para los reclutadores y comuniquen claramente sus habilidades para poder abrir la mayor cantidad de procesos de selección, señala.



(Protalento se enfoca en llegar a India y Brasil).​



Agrega que “los candidatos consiguen trabajo en aproximadamente 45 días. Además, el incremento salarial promedio es de 31%, frente a su trabajo anterior. Y la mayor innovación es que solo paga cuando los contratan. El valor es lo correspondiente a lo que ganen en su primer salario, dividido en 3 cuotas, sin intereses”. Para llegar a Hunty, Sebastián Caro, ha pasado por un camino de pruebas, ensayos y errores que le han enseñado a persistir. De hecho, en la venta de dulces en el colegio fracasó y hasta perdió el año escolar.



En su época de universitario se encontró con un caso de una persona en Canadá, que vendía arreglos florales en formas de animales y vendía 5 millones de dólares al mes. “Él contaba que traía las flores de Colombia y yo solo pensaba que no era posible que en el país no existiera un negocio así. Entonces monté mi primera empresa: Top Florist Colombia. “Yo era el CEO, el vendedor, el florista, el que barría y el repartidor… hacía todo”.



LOGROS Y EXPERIENCIAS



Con el tiempo, el negocio creció y en el 2016, a Facebook le pareció demasiado inspirador que alguien de 19 años esté usando esa red social para vender. “Así que me propusieron ser el primer caso exitoso latinoamericano para empresas de Facebook. Obviamente me sentía increíble”, dice.



Este logro le dio acceso a cursos de storytelling para que contara mejor su historia, y a formación en comercio electrónico y datos.



Este fue el punto de partida para explorar el comercio virtual. “Y ahí empezó mi frenesí por querer montar otros sellos. Al final terminamos creando 11 marcas distintas, donde vendíamos desde fajas hasta impermeables”, La compañía fue vendida en el 2018.



Luego decidió con un amigo volver a emprender con una empresa que apoyara a otras a vender por internet. Así nació Data Freaks, con 3 líneas de negocio: ecommerce, educación y desarrollo de software. Por la pandemia solo sobrevivió la de educación - origen de Hunty. “Se redujeron los clientes y los empleos que se generaban. Aquí empezó la crisis emocional más fuerte que he tenido en mi vida”, reconoce.



En educación ofrecía cursos online de marketing digital y encontró que las personas los compraban pero muy pocas los terminaban. En el fondo, el afán era conseguir un empleo o cambiar de trabajo. “Nos dimos cuenta de que el problema que estábamos atacando era el equivocado”, advierte. Por la crisis, Caro empezó a buscar trabajo y después de dar vueltas a la idea planteó la premisa de cobrar a los aspirantes cuando consigan el trabajo. A la primera persona la contrataron en diciembre del 2020.



Luego han venido las capitalizaciones y la plataforma está en Colombia y México. Espera extenderse a Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Al 2028, la meta es ayudar entre 200.000 a 250.000 candidatos por año a conseguir trabajo, lo que implica una facturación cercana a los 300 millones de dólares”.



La meta máxima, agrega. “es combatir el desempleo en Latinoamérica. Para cumplir esto, nos vamos proponiendo metas mucho más focalizadas, pero igual de importantes, como mostrar excelentes cifras de crecimiento para que nuestros inversionistas sigan apostando por nosotros ”.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO