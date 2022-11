Aerolínea Iberia buscaría desarrollar 'más cosas' en Colombia

Aunque los temores de recesión siguen para el año entrante, la aerolínea Iberia, parte del grupo aeronáutico IAG, asegura que por ahora no ve ningún síntoma negativo en la demanda, al punto que las proyecciones indican que para el 2023 su capacidad retorne a los niveles del 2019.

Así lo señala Javier Sánchez-Prieto, presidente Ejecutivo de la compañía, quien en el reciente encuentro de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (Alta), que se llevó a cabo en Buenos Aires (Argentina), conversó sobre este tema y los planes de la compañía en el país y en la región.



(Vea: Iberia ofrecerá dos vuelos diarios entre Colombia y España).



¿Están viendo reactivación y desaceleración del mercado aéreo?



Cuando nos fijamos en Europa y en el mundo, es cierto que todavía se prevé un crecimiento para el año 2023 a nivel general. Es cierto que se espera un crecimiento de los países más desarrollados y en las últimas previsiones que leí había países como Alemania o Italia que estaban en decrecimiento. Miramos un futuro con esa incertidumbre, pero también vemos que la demanda sigue siendo robusta y pensamos que excede esa demanda embolsada que veíamos antes.



¿Qué tanto puede afectar este ciclo a la industria?



Una industria como la nuestra vive un poco al albur de distintos ciclos, miniciclos, amenazas e incertidumbres. Espero al menos que a lo que nos enfrentemos sea algo más parecido a lo que nos hemos enfrentado en el pasado. Hemos estado muy cerca de un colapso como fue la crisis del covid-19, pero no veo ahora ninguna indicación de que vaya a haber otro colapso. Creo que de alguna manera están cambiando un poquito los hábitos.



¿En qué sentido?



No quiero decir que viajar se ha convertido en un bien de primera necesidad. Pero viajar, conocer y estar con tus seres queridos y tener experiencias ha subido un pasito en el escalón y en las nuevas generaciones se va a notar más.



(Vea: Aerolínea premiará a quienes reserven asientos del medio: qué ofrece).



La inflación y la devaluación, ¿cómo afectan los negocios de Iberia?



También nos hemos enfrentado a eso en el pasado, a situaciones muy abruptas de tipos de cambio o de controles de precios en algunos mercados y hemos seguido operando. En algunos países de América Latina es un poco más caro viajar a Europa, pero también para los europeos es más barato viajar a América Latina. Eso se equilibra de alguna manera y no ha tenido un efecto muy brusco sobre la demanda. A lo mejor soy demasiado optimista pero no vemos ningún síntoma negativo en la demanda.



De hecho, según Alta, la ruta Bogotá-Madrid es la segunda más buscada ...



No lo había visto y no me extraña porque tenemos una demanda muy fuerte. Ahora tenemos dos vuelos diarios y no te voy a decir que estamos planificando nada, pero sí que vemos que en un futuro próximo podríamos tratar de desarrollar más cosas en Colombia. Y si es cierto que lo hacemos, será con Bogotá, pero estamos viendo lo mismo aquí o en Buenos Aires, donde estamos haciendo 14 vuelos a la semana y antes de pandemia volábamos 12. En México ya estamos volando tres vuelos diarios. Vemos más eficiente seguir aumentando conectividad con las capitales que empezar a volar a otras ciudades punto a punto, que con los acuerdos comerciales se les puede ofrecer a los clientes.



(Vea: American Airlines: conozca los asientos premium para largas distancias).



¿Son sus tres mercados más recuperados?



No los más recuperados. Son los tres mercados más grandes que tenemos. Hay países como República Dominicana que son más pequeños, pero en el que la demanda estaba más fuerte que antes del año 2019. Lima también está funcionando muy bien y Santiago de Chile está en los mismos niveles que teníamos antes. Hemos aprovechado después de la pandemia para lanzar nuevas rutas en Norteamérica y también están funcionando razonablemente bien.

Javier Sánchez-Prieto, presidente Ejecutivo de la compañía, Archivo particular

¿Qué estrategias tienen con los grupos aeronáuticos que se están consolidando en la región?



La consolidación del sector es positiva porque a veces hay una visión un poquito más cortoplacista, que es que si esto se consolida qué va a pasar con los precios, pero en general la historia lo que demuestra es que tener aerolíneas más fuertes hace que se desarrollen más destinos, más conectividad, hace que las aerolíneas sean más sostenibles desde la perspectiva de cómo pasar por las crisis. Hace que puedan invertir más en el cliente y en más destinos. En un mercado global, tener grupos o aerolíneas que tengan más músculo financiero y más capacidad de inversión, creo que es positivo. Dicho esto, quizá nuestro principal socio sea Latam, seguido de Avianca.



(Vea: Internacionalizar la aerolínea estatal Satena, el propósito de Petro).



¿Cómo están los indicadores de capacidad?



Al cierre del tercer trimestre estamos todavía un 15 por ciento por debajo de los ASK (sillas ofrecidas por kilómetro recorrido) que teníamos en el 2019. En número de vuelos estamos un poquito más cerca y esperamos al final de año acabar con un 12 por ciento, lo cual significa que en el último trimestre nos vamos a acercar al 5 el 6 por ciento por debajo del año 2019.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Editor de Portafolio