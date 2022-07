IFC otorga crédito por US$200 millones a BBVA en Colombia

En un intento por aumentar el acceso al financiamiento climático, la Corporación Financiera Internacioonal (IFC) otorgó un préstamo de hasta US$200 millones a BBVA en Colombia. El objetivo es promover un sector financiero más verde, apoyando el objetivo de la nación de convertirse en carbono neutral para 2050.



El paquete de financiamiento de IFC respaldará el programa de préstamos del banco para proyectos climáticamente inteligentes, con un enfoque en edificios y construcciones verdes. Además, aumentará la financiación para otros proyectos climáticamente inteligentes en todos los sectores, incluidos la agricultura, la vivienda y las energías renovables. El apoyo de IFC contribuirá a reducir las emisiones de CO2 del país: 7184 toneladas por año entre 2022 y 2027, más lo que se acumule posteriormente.



Este es el primer préstamo respaldado por el Programa Acelerador de Mercado para la Construcción Verde del Reino Unido (MAGC, por sus siglas en inglés), patrocinado por el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido con el propósito de ampliar los mercados de construcción verde al incentivar a los intermediarios financieros a desarrollar nuevos productos de financiación de la construcción verde en Colombia.



El Programa apoyará la ampliación de edificios ecológicos certificados con la certificación avanzada Excelencia en el Diseño para Mayores Eficiencias (Excellence in Design for Greater Efficiencies, EDGE), un sistema mundial de certificación de edificios ecológicos. La certificación avanzada se otorga a edificios con ahorros de energía de al menos el 40 por ciento, en comparación con el ahorro del 20 por ciento para la certificación Edge estándar.



Colombia se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 51 % para 2030. Sin embargo, los sectores de uso del suelo, transporte y energía junto con la industria de la construcción generan alrededor del 85 % de los GEI. La descarbornización de estos sectores es esencial para lograr los objetivos de cambio climático del país y cambiar hacia una economía baja en carbono.



“Desde BBVA estamos comprometidos con ayudar al cumplimiento de las ambiciosas metas ambientales que se ha fijado el país y en este sentido, buscamos impulsar de manera permanente la financiación sostenible en el país. Y este crédito que nos ha otorgado el IFC nos permitirá sumar recursos para continuar impulsando el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo sostenible, como es la construcción de ciudades y comunidades sostenibles, y de esta manera, seguir acompañando a los colombianos en la transición hacia un futuro más verde e inclusivo”, afirmó Mario Pardo, presidente de BBVA en Colombia.



IFC también apoya a BBVA Colombia para alinear sus procesos internos de financiamiento verde con la recientemente lanzada Taxonomía Verde de Colombia, lo que convierte a esta colaboración en el primer préstamo verde de IFC en aplicar la taxonomía local. El sistema define qué tipos de proyectos se consideran "verdes", brindando claridad al creciente número de inversionistas individuales e institucionales interesados en inversiones respetuosas con el medio ambiente.



Alicia Ferrer, líder de Nuevos Negocios para Grupo de Instituciones Financieras (FIG) de IFC para la Región Andina, expresó: “Una de las prioridades regionales de IFC en América Latina y el Caribe es abordar el cambio climático a través de la expansión de las finanzas verdes. En consonancia, el financiamiento de IFC promoverá una mayor sostenibilidad del mercado al respaldar una clase de activos verdes emergentes en el mercado local. Demostrará la viabilidad del financiamiento climático, motivando a otros actores a aplicar buenas prácticas de financiamiento verde y permitiendo el crecimiento verde en Colombia”.



En 2022, con el apoyo del Grupo del Banco Mundial, Colombia lanzó una taxonomía verde, lineamientos para la gestión de riesgos climáticos y normas de divulgación para asuntos ESG y climáticos. IFC también desempeñó un papel clave en catalizar el mercado de edificios ecológicos. Como parte de estos esfuerzos estratégicos respecto al clima, este proyecto apoyará a uno de los bancos líderes en Colombia para ampliar las finanzas verdes en el país.



