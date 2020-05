iFood intensificará la competencia en domicilios

Para junio, la empresa iFood especializada en domicilios de comida, espera tener su fuerza propia en Bogotá, un mercado de peso para el negocio y en el que tiene menos de 10% de participación.



(Lea: Domicilios en el país alcanzaron cifras históricas)



En otras ciudades intermedias como Valledupar, Montería o Santa Marta alcanza a tener hasta el 95%. Detrás de la meta de competir con más fuerza en Colombia está la fusión con Domicilios.com, pendiente del visto bueno de la Superindustria, según explica Camilo Sarasti, country manager de iFood Colombia.



(Lea: SIC investigará a apps de domicilios por presuntas irregularidades)

¿Cómo han crecido estos meses?



Esta es una de las pocas industrias que está creciendo, nuestros ingresos aumentaron 30% de marzo a abril. Esta es una cifra que mucha gente quisiera tener a tres o cuatro años. Y frente a abril del 2019 el aumento fue de 259%.



¿El buen momento será mientras dure la cuarentena?



Creemos que va a ser una constante. Las cosas no van a volver a la normalidad cuando termine la cuarentena, la gente todavía va a tener mucho miedo en salir hasta que no haya una vacuna. Va a haber unas restricciones muy grandes. El tiquete promedio de compra en nuestro caso se incrementó 19% entre marzo y abril, esto nos hace creer que la gente está pidiendo para más personas, antes era un pedido para una persona en la oficina.



¿Cree que con la crisis económica la gente va a cuidar el bolsillo y preferirá cocinar en casa?



El domicilio es un gusto que se dan las personas y, como en este momento no pueden salir a gastar, por ahora no hay ninguna señal de disminución. El mercado es muy grande y lo que abarca los domicilios por aplicaciones ahora es muy pequeño. Creemos que hay mucho potencial todavía.



¿Los domicilios se están democratizando?



Así es, el crecimiento es de nuevos usuarios y cada vez hay estratos socioeconómicos más bajos, tenemos ofertas especiales en ciertas zonas. Por ejemplo en Barranquilla estamos atendiendo más hacia el sur y es una de las partes más dinámicas. Lo mismo puedo hablar de Soledad, en Atlántico. Cada vez más la gente tiene planes de datos, celulares inteligentes y eso hace que puedan pedir a través de una aplicación.



¿Han variado los cobros?



Muchos restaurantes asumen un domicilio gratis, nosotros también lo hacemos para aumentar el consumo, es algo que revisamos de manera constante pero sí se han democratizado y con lo que se viene eso va a ocurrir aún más.



¿Los afectaría que el consumidor pueda ir hasta el local y llevar su comida?



No tenemos ningún problema con eso, en Brasil hay una funcionalidad en la aplicación para que los clientes puedan hacerlo. La vamos a traer al país.



¿Se han vinculado más restaurantes?



Ese es un punto muy relevante, porque había muchos restaurantes, especialmente, los de mantel, con tiquetes promedios altos que, por la experiencia de usuario nunca habían querido tener domicilios. El mes pasado tuvimos un crecimiento increíble: llegamos a activar más de 1.000 restaurantes en la plataforma, es un crecimiento de un 40% frente a marzo.



¿Cuántos tienen?



No puedo dar esa cifra pero proyectamos que entre Domicilios.com y Nosotros más de 12.000 restaurantes, para cuando se de la fusión.



¿Cuándo será eso?



Dependemos de lo que diga la Superintendencia de Industria y Comercio, recibimos la buena noticia de que ya la parte de fusiones comenzó a operar, entonces estamos a la espera de su visto bueno para cerrar la transacción.



¿Cómo responden a la alta demanda?



Con más domiciliarios disponibles. Estamos operando en 12 ciudades y en 10 tenemos nuestra logística. En Bogotá y Medellín no es propia, pero en junio lo vamos a lanzar. Por ahora, en la capital estamos trabajando con Mensajeros Urbanos.



Hemos ampliado el call center para atender a restaurantes y usuarios. La expansión será de la mano con Domicilios.com, cuando la SIC se pronuncie favorablemente. El domingo pasado, el Día de la Madre, tuvimos más de 8.000 domiciliarios operando.



¿También colapsaron?



Sí, la demanda que estimamos fue inferior a la que se presentó. Crecimos un promedio de 150% frente cualquier otro día de la semana, hubo órdenes canceladas, pedidos dejados en barras, muchos usuarios tuvieron una mala experiencia y nosotros lo que hicimos fue compensarlos. Estamos tomando las medidas para que el Día del Padre, en junio, no suceda los mismo. Además, en ese mes vienen tres festivos.



¿Cómo compiten para diferenciarse?



La diferenciación se da atendiendo restaurantes exclusivos. Somos fuertes en ciertas regiones y somos el jugador más importante en esas zonas. Por ejemplo, en Valledupar, con el 90% del mercado, en Montería el 80% Santa Marta el 95% y somos la solución. En Bogotá, iFood puede tener menos del 10% de participación, pero si la SIC aprueba la fusión con Domicilios.com hace todo el sentido.



¿Cómo es la operación?



iFood va a tener el 51% de la nueva compañía y la compañía dueña de domicilios - perteneciente a Delivery Hero- va a tener el 49%.



¿Las marcas operarán independientem ente por un tiempo?



Sí.