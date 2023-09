A quiénes pertenece IFX, empresa del ciberataque que afecta al país

Desde este 12 de septiembre, varias entidades públicas y privadas del país reportaron fallas en sus plataformas y servicios digitales, asegurando posteriormente que se trata de un ciberataque por ransomware, un tipo de vulneración a la ciberseguridad basado en el secuestro de datos.



Esto fue confirmado por el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Ministerio del Interior de Chile (CSIRT), sin embargo, hizo la salvedad de que "no se ha evidenciado un compromiso a la integridad de los datos ni de la información" de sus clientes y proveedores.



El ataque fue recibido de manera directa por IFX Networks, proveedora de telecomunicaciones, con presencia en 17 países, entre estos, Colombia y Estados Unidos. Esta firma no tiene contratos independientes y no con el Gobierno, tal como aseguró Saúl Kattan, alto consejero de Transformación Digital de Colombia, para la Unidad Investigativa de EL TIEMPO.

Sin embargo, poco es lo que se sabe de los detalles de esta multinacional, a la vez que ya se construyó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para establecer que ruta de acción tomar frente a esta situación.

IFX, mediante su vocero de prensa externo, aseguró que han llegado a la empresa solicitudes de información de diferentes medios de comunicación y de América Latina.



Según como pudo establecer EL TIEMPO, la presencia de la empresa en el país está sostenida por dos compañías extranjeras que fungen como socios. Una de estas encuentra en Panamá (IFX Networks) y otra a en las Islas Vírgenes Británicas (IFX Eni Spc III Inc), según se grabó en documentos con data del 2019, registrados en plataformas oficiales.



En el caso de la primera entidad, esta está representada por Samuel Mezrahi Mussan, quien, según indagó y estableció el periódico, se trate de un ciudadano colombiano, de 50 años de edad y que también funge como representante legal de la sede en Bogotá.



En la firma establecida en Panamá también figuran Michael Shalom y Jack Bursztyn. Esta última persona aparece en una oficina de la empresa en el 520 South Dixie Highway, Hallandale, Florida 33009, en Estados Unidos.



De acuerdo a fuentes del Gobierno, es sabido que años atrás vendieron una participación a un fondo privado, aparentemente, de España, que, de igual manera, ofrece tecnología: "Sin embargo, tenemos entendido que el colombiano sigue como cabeza de la multinacional".



Se presume que dichos socios apareen en la filial de Islas Vírgenes, pues en la empresa colombiana no existe rastro alguno de transferencia de acciones-.



De igual manera, en bases de datos del estado de la Florida, la empresa aparece como IFX Networks Limited Inc., establecida en el 20803 Biscayne Blvd STE 103 Aventura, Florida 33180. También allí se encuentra el empresario colombiano como directivo.



IFX aún no se ha pronunciado sobre ese tema y sobre la versión según la cual desde hace varios meses estaban advertidas del posible ciberataque.



Datos de Samuel Mezrahi

EL TIEMPO logró establecer que Mezrahi tiene 37 vinculaciones a empresas en Panamá, entre estas Beraja Corp.; Cypress Garden, Inc. S.A.S.; Emerging Networks Panama, S.A.S.; y Glik S.A.S. Además, del Grupo Farby S.A.S.; y de IFX Networks Panama S.A.S.



Su cédula aparece registrada en Galapa, Atlántico, a pesar de que ejerce su derecho al voto en el consulado de Colombia en Ciudad de Panamá. También es gerente de IFX Larga Distancia Chile S.A.S. e IFX Networks Chile.



*Con información de EL TIEMPO - UNIDAD INVESTIGATIVA