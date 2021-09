La marca Ikea llega a Colombia: cómo será su primera tienda en el país

Mallplaza tiene cuatro centros comerciales. Tres de ellos en Barranquilla, Manizales y Cartagena. El cuarto es Mallplaza NQS que adquirió hace un año en Bogotá y que prepara sus instalaciones para recibir la primera tienda Ikea del país.



Su gerente en Colombia, Mauricio Mendoza, anuncia el quinto complejo en Cali y dice que la reactivación se nota con un mayor flujo de visitantes y el aumento progresivo de las ventas.



¿Cuál es el balance de la operación en Colombia?



Tenemos cuatro centros comerciales de mucho valor: en Barranquilla, Manizales y Cartagena. Y desde el 2020 el de la zona centro sur de Bogotá, Mallplaza NQS. En general, a todos los hemos podido operar muy bien y entregar la propuesta que el cliente esperaba.



Ha sido, como para todos, un año muy complejo pero bastante bueno. Tenemos alrededor de 650 operadores y marcas que entregamos al consumidor.



Nos hemos ido adaptando en términos de salud y hemos sido muy responsables en el cumplimiento de las exigencias sanitarias no solamente con los visitantes sino con la gente que trabaja en nuestros centros comerciales. Hemos logrado incorporar muchos socios comerciales y aumentar la preferencia y eso me tiene bastante contento.



¿Cuántos metros cuadrados suman estos centros comerciales?



En términos generales tenemos 165.000 metros cuadrados en arriendo en los cuatro y cuando terminemos con la adecuación y todo lo que estamos haciendo en NQS sumaremos 11.000 metros cuadrados.



¿Cómo está NQS?



Allí empezamos en el 2020 con una inversión de $485.000 millones en la compra.

La inversión en la remodelación y en la incorporación de nuevos arrendatarios alcanza $100.000 millones más o menos. Eso es lo que nos permitirá tener los 11.000 metros cuadrados más de área arrendable.



La inversión tiene varios frentes. El primero es la remodelación de las zonas comunes que hemos venido haciendo.



Tenemos una plaza central muy bonita, que ya incorporamos al uso. También tenemos espacios muy buenos para las mascotas y eso la gente lo ha valorado mucho.



También habilitamos una zona para café y helados. Esa transformación todavía tiene mucho camino por recorrer.



Por ejemplo, Éxito va a terminar un formato Éxito Wow!. Sodimac también va a crecer con nuevas formas que tiene para interactuar con el cliente. Y tendremos una propuesta gastronómica bastante distinta para el próximo año.



Vamos a tener el mercado como lo tenemos en Barranquilla y que funciona muy bien.



Y ese proceso lo vamos a cerrar con la incorporación de Ikea, una tienda muy especializada, muy potente, sueca, de accesorios y bienestar para el hogar.

¿Cómo será esa tienda?



Será la primera en el país, de 13.000 metros cuadrados, y va a aportar mucho, va a ser un concepto muy ganador.



Todo está según lo planificado. Estamos haciendo la adecuación del espacio y a finales de este año deberíamos entregarles la tienda a ellos para que hagan los ajustes internos. Eso demora alrededor de un año. No son tiempos cortos, pero hasta ahora todo ha ido saliendo.



La planificación la estamos haciendo bajo la realidad que estamos viviendo.

Espero que este año la pandemia nos vaya dejando y comencemos a pensar en la reactivación.



Creo que esto nos ha dado muchas oportunidades en términos de poder colocar a los emprendedores en nuestros centros comerciales y estar permanentemente preocupados por ellos.



¿Cuál es el diferencial de este centro comercial?



Diría que es buscar el encuentro. Las remodelaciones y lo que estamos haciendo tiene mucho que ver con vivir las experiencias nuevas. Ahí está lo que estamos haciendo con mascotas, porque una cosa es dejarlas entrar y otra recibirlas mejor.



¿Qué particularidad tiene la estrategia?



Será el primer centro comercial en Bogotá que permita el ingreso de las personas a la plazoleta de comidas junto a sus animales de compañía, mediante espacios especialmente adecuados.



En la medida que vayamos aprendiendo lo podemos incorporar en el resto de los centros comerciales.



¿Han participado en la vacunación?



Sí, como estamos con lo que las personas están viviendo, el balance es positivo. Se han aplicado casi 300.000 dosis en nuestros centros comerciales y el mayor volumen está en Bogotá porque hay más gente.



¿Es optimista sobre la reactivación de los centros comerciales?



Sí claro, pero siento que la reactivación tiene mucho que ver con que también uno sea muy responsable con la bioseguridad. Lo que hoy les importa a las personas no es solo ir al encuentro sino sentir seguridad.



¿Y como crece el tráfico, también las ventas?



El aumento de las ventas ha sido progresivo y las visitas también han aumentado. Lógicamente, hay mucho camino por recorrer pero hay restricciones de aforo propias por lo que vivimos y son muy bienvenidas. Los crecimientos han sido importantes respecto al 2020 y estamos llegando a volúmenes del 2019.



¿Tienen planes de sumar más centros comerciales en el país?



Sin duda. Nosotros en este momento estamos en todo lo de la construcción de otro centro comercial en Cali, en la plaza de toros.



El año pasado el proyecto estuvo un poco parado por la coyuntura, pero actualmente estamos en el proceso de licencias para el desarrollo.



