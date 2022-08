Importancia de los datos para detectar riesgos y fraudes en empresas

Durante 30 años, la compañía Cala Analytics ha venido ayudando a las empresas en el país a aprovechar el uso de los datos y de la información, todo con el fin de que estas organizaciones puedan tomar las mejores decisiones.



En diálogo con Portafolio, Sergio Gutiérrez, CEO de Cala Analytics, destacó que la compañía trabaja en la actualidad con 850 empresas de diferentes sectores y que hace presencia en Ecuador, Perú, México y Colombia. Además de prestar asesorías en Centro América y el Caribe.



“La estadística tiene muchos años, pero hace 30 teníamos que enseñarle a las empresas la importancia del uso y el valor de los datos, pese a que no se tenía una forma o una disponibilidad. Era un gran desafío. Hoy en día todo el mundo genera datos y el misterio grande es qué hago con estos datos para resolver los problemas del negocio. El mundo del análisis de datos es muy amplio y trabajar con buenas herramientas ayuda a que se avance”, comentó Gutiérrez.



Asimismo, el ejecutivo afirmó que la pandemia ayudó a que tanto empresas medianas como pequeñas se embarcaran en el uso de la analítica de datos y que claramente se interesaran por capacitaran a sus equipos de trabajo.



“La analítica se volvió ese tablero de instrumentos para que las empresas pudieran tomar las decisiones más acertadas en los momentos en donde no estaban viendo a sus clientes. Hemos tenido muchas empresas que han empezado a decir que no pueden competir con las grandes compañías sino es a partir del uso de los datos”, comentó Gutiérrez.



Cabe destacar que si bien al inicio de la emergencia sanitaria, la empresa tuvo un proceso de contracción, la facturación de Cala Analytics no presentó una caída. “Estamos en proceso de crecimiento y empezamos a retomar las inversiones en el uso de plataformas de analítica”.



En cuanto a sus líneas de negocio, Gutiérrez explicó que la empresa cuentan con servicios enfocados en preparar a los equipos de trabajo en el desarrollo de capacidades en analítica, realizan consultorías para resolver problemas particulares con ayuda de los datos, además brindan herramientas, entre otros enfoques.

Sergio Gutiérrez, CEO de Cala Analytics. Archivo particular

“El enfoque nuestro ha sido cómo ayudarle a nuestros socios de negocio a tomar mejores decisiones. Tenemos clientes en el sector gobierno, académico, financiero, telecomunicaciones, retail, salud, sector de investigación, logística”.



Entre los planes que tienen para este año, se destaca cerrar el año con un crecimiento alrededor del 25% y poder ayudar a las pymes en adoptar herramientas que permitan aprovechar los datos.



“Estamos en el proceso de ubicar unas 50 y 60 empresas del segmento de mediana y pequeñas para trabajar con ellas sobre en proyectos de capacitación analítica. Encontramos que es un segmento que está desatendido y queremos ayudarla a esas organizaciones a que tengan un mayor avance en sus trabajos y que también puedan optimizar sus trabajos, procesos y hasta campañas de mercadeo”.

Más usos de la data



Frente a las nuevas demandas del mercado, Gutiérrez precisó que la aplicación de los datos, más allá de automatizar procesos estaba escalando hacia el control de riesgos, detectar fraude, anticipar pérdidas, entre otros usos. Asimismo, abriendo campos para que las empresas tuvieran gerencias enfocada en la analítica.



“El mundo cada vez avanza y las empresas, sin importar su tamaño, deben estar preparadas. Hoy los datos permiten anticipar gastos, detectar el fraude, anticipar perdidas, reducir costos de operación innecesarios, mejorar la penetración de los procesos y elevar la productividad. El reto a nivel corporativo es que se consoliden gerencias centradas en la analítica dentro de las empresas del país”.



