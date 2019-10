Imusa exporta a 20 mercados desde Colombia

Imusa, la marca local adquirida en 2011 por el francés Grupo Seb, quien además tiene en su portafolio a Samurai y T-fal, es la que cuenta con mayor participación en la facturación total de la firma en la región Andina, comprendida por Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica y El Caribe.



Juan Guillermo Sánchez, presidente del Grupo para esta región, le contó a este diario sobre los nuevos planes de la firma en el país, qué es lo que más venden, a qué mercados están exportando y cómo esperan que avance 2019.



¿Cómo está Colombia en términos de fabricación?



Al año estamos haciendo 6 millones de ollas, 2 millones de licuadoras y más o menos 1,2 millones de ventiladores, esas son las líneas de mayores volúmenes que nosotros tenemos. Ahora, estos no son solo Imusa, también fabricamos ollas y sartenes en Colombia bajo la marca T-fal para México y ventiladores Imusa para exportación y Samurai para Colombia.



¿A cuántos países se exporta desde aquí?



Estamos haciendo despachos a 20 mercados. Lo que más exportamos desde Colombia son ollas y sartenes, incluyendo calderos. El mercado de exportación de este último es de 1 millón de unidades anuales a Estados Unidos.



La segunda categoría que estamos exportando es licuadoras, y el país más importante es México con 900.000 al año. Nuestras fábricas están adecuadas no solo para atender los requerimientos regionales y locales, sino también los internacionales.



¿Cuál es la importancia de Colombia para el Grupo en la región?



En Latinoamérica, Colombia es el segundo mercado más grande, e inclusive está por encima de México, al cual vamos a comenzar a exportarle productos plásticos. En la región tenemos industria en Brasil y Colombia.



¿Qué productos tiene el Grupo en el país?



Fabricamos y comercializamos pequeños electrodomésticos y elementos para la cocina y el hogar. Por ejemplo, tenemos arroceras, ‘picatodo’, licuadoras, sanducheras, ollas, sartenes, entre otros.



Del Grupo, ¿cuál es la marca que más participa?



Imusa es la más importante. De enero a septiembre el peso de esta es de 62% del total de las ventas en el área Andina. Le siguen Samurai y T-fal.



¿Qué es lo que más venden?



En primer lugar están las ollas y sartenes, seguido de los ventiladores.



¿Cuántas tiendas en el país?



Tenemos 21 ‘Imusa Home and Cook’ y esperamos abrir dos más en Medellín para cerrar 2019 con 23.



¿Cuál es el market share que tienen en el país?



En l ollas y sartenes Imusa tiene participación de más de 50%; este dato en ollas a presión es mayor de 30% y en licuadoras es de 22% . Esto es según la información más actualizada que tenemos de Nielsen en estas categorías, porque en ventilación el líder es Samurai, ahí tenemos 65% de participación.



¿Cuántos artículos tiene Imusa en su portafolio?



Los últimos números que revisamos son 1.800 referencias. En productos para la cocina es la categoría que tiene mejor presencia, pues tenemos de todo. Contamos con eléctricos, artículos de cocina, productos plásticos, gadgets, cuchillos, entre otros, por lo que el portafolio es amplio.



¿Esperan incursionar en una nueva categoría?



Sí, estamos trabajando en una nueva, pero no puedo dar muchos detalles. Esperamos lanzarla a comienzos del otro año. Lo que sí puedo decirles es que comenzaremos a fabricar desde Colombia un moledor de café, más que todo para el mercado estadounidense, pero este saldrá bajo la marca Krups a mitad de 2020.



¿Por qué hacerlo aquí?



Porque hemos conseguido ser competitivos en términos de costos y nuestra fábrica de Cajicá tiene certificaciones internacionales. El Grupo confía en lo que venimos haciendo.



¿Cuántas fábricas tienen?



Dos, una para todos los productos que son metálicos y plásticos, toda la parte de cocción y cocina en Rionegro, Antioquia, y otra especializada en pequeños electrodomésticos en Cajicá, Cundinamarca.



¿Cuántos empleos están generando en el país?



Generamos 1.600 empleos. En cada plaza laboral que creamos vemos una familia que tiene un ingreso y una estabilidad. Además, cuentan con posibilidades de desarrollarse, por eso es tan importante mantener la fabricación nacional.



¿Cómo van las ventas?



Este primer semestre ha sido difícil, sobre todo por el tema de exportaciones y porque no terminan de clarificarse las tensiones comerciales. A septiembre los despachos al exterior van en 3% menos que lo registrado en el mismo periodo de 2018. Sin embargo, el negocio para el área Andina viene creciendo en 2% y Colombia lo viene haciendo en 4%. Estamos viendo una mejor tendencia para el segundo semestre.



¿Cómo estuvo 2018?



Como negocio el año pasado fue muy bueno, crecimos en la región Andina 6%. Colombia tuvo un mejor desempeño y creció 7%, y en exportaciones el incremento estuvo entre 2% y 3% desde esta nación. Facturamos alrededor de $400.000 millones, de esos Colombia participó con 76%.



¿Qué expectativas tienen para finalizar 2019?



Como Grupo en la región Andina esperamos crecer entre 3% y 5%, dependiendo de la reacción de los mercados. En Colombia esperamos que sea de 5%.



Valerie Cifuentes Martínez

valcif@eltiempo.com