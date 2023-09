Imusa produce freidoras de aire en planta de Cajicá

Groupe SEB, dueña de las marcas Imusa, Samurai, Tefal y Krups, empezará a exportar freidoras de aire, hechas en la planta de Cajicá, Cundinamarca.



Así lo anuncia Paul De Jarnac, director general de la compañía en la región Andina, al explicar que en cuatro años se ha duplicado el tamaño de la empresa en ventas y el lanzamiento la campaña “15 años de durabilidad” para pequeños electrodomésticos.





¿En qué consiste y la campaña y por qué llega a Colombia?

Nació entre los años 2014 y 2015 en Europa. El objetivo es poder proponer a nuestros consumidores productos de extrema calidad y que sean reparables durante 15 años, es garantizar que el consumidor que se le dañe su producto encuentre un repuesto y la posibilidad de repararlo.



Detrás de eso está el medioambiente, 52 millones de toneladas de residuos eléctricos o electrónicos se tiran en la naturaleza y es lo que queremos evitar a través del programa.



¿Qué cubre?



Los pequeños electrodomésticos que funcionan con electricidad. Somos reconocidos con la marca Samurai con el 80% de participación de mercado. Están productos como ventilación y las licuadoras, por ejemplo.



¿Se paga algo más por este beneficio?

En realidad no hay ningún costo adicional, lo que hay es una política de precios justos de la reparación el día que el consumidor lleve su producto en un centro de servicios.



¿No pierden en rentibilidad y frente a la competencia por freno a la innovación?

Esta es una apuesta que hacemos como empresa. Tenemos estos seis o siete años que nos muestran que no hubo ningún impacto negativo al menos en cuanto a las ventas. Desde hace 160 años que el Grupo existe y apostamos por productos de alta calidad. Una licuadora Imusa puede tener 25 años y sigue funcionando.



¿Cuál es la importancia de Colombia para ustedes?



Ha sido uno de los países de más crecimiento, de más dinámica en estos últimos años. Entonces el peso en cuanto al negocio está creciendo realmente de forma exponencial. La de Colombia, no es sólo una operación que vende, es una operación que produce. Nos hemos vuelto cada día más competitivos.



Duplicamos el tamaño de nuestra empresa en ventas en cuatro años y vamos por un año más de crecimiento. En Colombia sigue el ‘boom’ de la cocina en casa luego del covid.



Paul De Jernac, CEO de región Andina de IMUSA Cortesía



¿Cuánto producen acá?

Producimos 20 millones de productos al año en Colombia.

Cerca del 30% va a exportación, siendo México y Estados Unidos los principales mercados.



¿Qué inversiones recientes han hecho?

Hemos hecho dos inversiones. La primera es una nueva línea de producción en Cajicá. Vamos a iniciar con la producción de una categoría nueva, muy relevante en consumo colombiano, que son las freidoras de aire. Es un producto que generalmente venía de China por varios competidores y nosotros decidimos hacer una puesta muy grande con una inversión millonaria.



Vamos a venderlas en el mercado local pero también la exportaremos a un país como Brasil, donde los primeros contenedores saldrán en menos de cuatro semanas.



¿Y cuál fue la otra inversión?

La otra inversión millonaria consistió en duplicar el tamaño de nuestra producción en Rionegro, con el objetivo de poder producir mucho más cantidades de sartenería frente al éxito que tenemos con los sartenes hacemos en Colombia, También los exportamos a Estados Unidos, México y Brasil.



¿Cómo contrastar estos anuncios con voces sobre freno a inversiones e incertidumbre de las empresas en el país?

Nosotros seguimos nuestro camino, que es un camino de crecimiento, tanto nacional -de doble dígito- como de exportaciones.



Hay grandes oportunidades todavía para una marca como la nuestra de proponer más categorías de producto, la de freidoras de aire es relativamente nueva.



También tenemos cafeteras, creemos mucho en el mundo del café. Estamos lanzando con fuerza esta marca Krups.



¿La producirán en el país?

Por el momento, son productos de una marca alemana, que tiene mucha historia.



Constanza Gómez Guasca

Portafolio impreso