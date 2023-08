‘La venta de nuestros productos van por $1,3 billones’: Incauca

La industria azucarera se consolida como uno de los sectores más fuertes en la agricultura del país. Roberto Klinger, presidente de Incauca, habló con Portafolio sobre los avances que han tenido en su aniversario número 60, además del comportamiento de la producción de caña y los percances que ha habido en materia de seguridad en los ingenios.



¿Qué han logrado en estos 60 años?



A pesar de está cumpliendo 60 años, que es mucho, este es un ingenio joven. En poco tiempo pasamos de ser uno de los ingenios más pequeños de Colombia al más grande del país. Hemos innovado en el tema de cogeneración, producción de energía para consumo propio y para vender a la red. En el Cauca fuimos de los primeros en entrar en la producción de etanol.



Hemos innovado en combinar azúcar con otros edulcorantes para tener productos medias calorías, como lo fue Incauca light, que ahora se llama Incauca life, tenemos un producto cero calorías que se llama Incauca Cero. Venimos con innovaciones tratando de ser los primeros en adaptar las tecnologías que hay en el mercado.



¿Cómo va la producción de caña de azúcar?



En este primer semestre la producción ha sido la ideal. Tuvimos 30 meses de La Niña, afectándonos. Normalmente en los años siguientes de este evento climático uno ve reducción de toneladas por hectárea.



Hoy las toneladas de caña por hectárea han caído casi el 15%. Esa es la disponible para moler. Para producir azúcar hemos tenido en el primer semestre un efecto en producción de cerca del 10% pero con una caída de caña del 15%.



¿Y las exportaciones?

Del volumen que producimos al año podemos estar exportando en azúcar entre el 20% y 30% ; sin embargo cuando tenemos una producción menor por cuenta de afectaciones climáticas, le damos prioridad al mercado interno. También somos grandes exportadores de azúcar orgánica.



Cuando el clima mejore nuestras cifras serán más positivas. Es importante entender que la prioridad es atender el mercado entero en Colombia.



¿Cuáles son los principales países de destino?

Europa, Estados Unidos, Chile y el Caribe. Cuando hablo de El Caribe, me refiero principalmente a Haití.



Hay una marca conocida en Estados Unidos que se llama ‘Sugar in the Roll’, nosotros le proveemos azúcar orgánica a esa compañía, que es el vendedor más grande de sobres de morena y orgánica en ese país.



Vendemos en EE. UU., sobre todo en la Florida, Nueva York y en otras partes de la costa este. Mantenemos muestra presencia en Walmart, Target y Publix.



¿Dónde está ubicada la planta?



Incauca está ubicada en el norte del Cauca, cerca de los municipios de Miranda y El Ortigal. Actualmente contamos con una planta de producción y muchas dentro de ella. Tenemos planta de cogeneración, alcohol, compostaje y la de azúcar.

¿Cuál es su portafolio de productos?

Hasta ahora producimos azúcar, etanol, energía y compost, con el que hacemos fertilizantes orgánicos para nuestros campos o para venderlo a otras compañías. Tenemos toda la línea de endulzantes, con productos como el azúcar, y también productos sin calorías el Incauca light y azúcares orgánicas.



En Cauca se ha denunciado inseguridad en los ingenios...

Nosotros nos ajustamos a la ley y dejamos que el trabajo de seguridad lo haga el Estado. Cada vez que hay un problema llamamos a la autoridad correspondiente. No es un secreto que la situación ha estado compleja, sin embargo hemos venido participando con el Gobierno, en las comunidades, en mesas de diálogo, con el propósito de encontrar una solución definitiva al norte del Cauca. Lo hacemos directamente o a través de Asocaña.



¿Pertenecen a algún compromiso?

Hacemos parte de Compromiso Rural donde hemos, generado más de 1.000 empleos, estamos haciendo inversiones, mercados campesinos en los diferentes ingenios.



¿Cómo van las ventas?

De molienda tenemos 3,1 millones de toneladas. Las ventas de los productos que tenemos van por el orden de los $1,3 billones.



¿Los afecta el tema de las regulaciones a los edulcorantes y azúcares?



Estamos atentos a qué va a pasar, definitivamente con los impuestos sobre algunos alimentos que van a entrar en noviembre es posible que tengamos una afectación. Esto se traduce en mayores costos al consumidor y eso podría disminuir un poco el consumo.



¿Y los planes a futuro?

Terminaremos produciendo hidrógeno para generar energía. Podemos aportar en Colombia al tema de la transición energética a través del etanol, de la cogeneración de energía y de otros proyectos que tenemos.



