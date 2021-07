Incentivos del comercio para impulsar la vacunación en Colombia

Ahora que el país debate cómo animar a los colombianos que no se quieren vacunar, los centros comerciales dan el primer paso y crean incentivos para aportar a ese propósito.



(Las marcas que tendrán apertura de tiendas durante el segundo semestre).

Estos complejos, golpeados severamente por la pandemia, en los últimos días se han vuelto protagonistas en las jornadas de aplicación de dosis en diferentes zonas del país y ahora se están metiendo a fondo a crear estrategias que les permita recuperar tráfico y, especialmente, ventas con promociones especiales para quienes se vacunen.



La iniciativa “Vacunarte te da más”, proviene de Acecolombia, el gremio de los centros comerciales, que ha invitado a sus afiliados a aportar a la dinámica del Plan Nacional y aprovechar para la reactivación.



(Los centros comerciales, en el plan de recuperar visitantes).



Hubo una primera etapa del 24 de mayo al 5 de junio, cuando más de 50 centros comerciales del país se sumaron. Sin embargo del 5 al 16 de agosto se promoverá con más intensidad, teniendo en cuenta que mayor población tiene la posibilidad de vacunarse por disposición de las autoridades. En septiembre habrá otra jornada.



Aunque cada complejo decide sus estrategias, Acecolombia tiene algunos lineamientos: que cada comercio defina las condiciones y restricciones para la entrega del beneficio, que lo aplique para primera o segunda dosis (con la presentación del carné) y que las tiendas se vinculen a la campaña.



(‘Las familias han vuelto al centro comercial’).



Plaza de las Américas participa. “Hemos decidido unirnos a la iniciativa de la que hacen parte más de 20 marcas que ofrecerán descuentos entre 10% y 50%, cuponeras de descuentos o 2X1 en referencias seleccionadas presentado el carné de vacunación hasta el 15 de agosto, esto con el fin de que las personas no dejen de vacunarse y puedan acceder a la oferta comercial”, según Jennifer Romero, directora comercial y de mercadeo.



OTROS PLANES



Lina Fernanda Alsina, gerente comercial y de mercadeo de Plaza Central Centro Comercial indicó que a las jornadas que vendrán del 5 al 16 de agosto y del 9 al 19 de septiembre, se unieron 14 marcas con descuentos especiales desde el 10% al 25% en referencias o en toda la tienda, para quienes presenten el carné.



“Estamos seguros que este incentivo a la promoción de la vacunación es vital y un compromiso que desde el sector se ha asumido con acciones reales...Tendremos otras iniciativas para sensibilizar y premiar a aquellos que se comprometen con la vacunación por su vida y la de los demás”, comentó.



Patricia Urrea, de Salitre Plaza, dijo que “incentivamos y premiamos la vacunación de nuestros visitantes, quienes podrán presentar en los puntos de información su carnet de vacunación y recibir un souvenir – bolsa ecológica- alineado con nuestra política de responsabilidad ambiental, así como premios sorpresa de nuestros aliados que serán entregados cada 50 visitantes”. Esta campaña será del 1 al 16 de agosto.



El Edén también se vinculó a la estrategia el pasado 5 de junio habilitando su punto de vacunación. Quienes se apliquen allí las dosis acceden descuentos de más de 15 marcas, entre servicios, productos y accesorios. Encontrarán descuentos entre el 10% y el 30%, además de beneficios en restaurantes y cafés.



“Comprometidos con la reactivación, en conjunto con diferentes marcas hemos logrado otorgar más del 50% de descuento en productos y servicios para quienes se vacunen y adicional quienes asistan en su vehículo a estas jornadas podrán disfrutar de tarifas especiales de parqueadero presentando su carné”, declaró Alejandro Estupiñán, gerente de Plaza Imperial.



Por su parte, Yasmín Lombana, gerente de Titán Plaza, explica que el plan está diseñado para las personas vacunadas en sus instalaciones y buscarán incentivar a los indecisos con bonos y descuentos. La directiva dice que es clara la importancia de la vacunación y que no se puede perder de vista que “en un futuro próximo, será un requisito para varias actividades no solo la de viajar”.

​

Constanza Gómez Guasca

congom@portafolio.co