Incertidumbre por la suspensión de eventos

Tras conocerse las declaraciones del presidente de la República, Iván Duque, sobre la emergencia sanitaria y, en consecuencia, las medidas que se van adoptar para la prevención del covid-19, diferentes sectores de la economía han sido afectados. Así lo reflejan la industria del entretenimiento, los deportes y el empresariado.



(Estos son algunos eventos suspendidos por el coronavirus en Colombia).

Tan solo con el aplazamiento de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de los eventos más importantes que tendría Colombia durante este año, Barranquilla estaría dejando de percibir -según las cuentas del alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo Heins- alrededor de US$1.000 millones de inversión extranjera.



La cancelación o suspensión de eventos de esta envergadura no solo dejarían afectaciones en las ciudades donde se realizan, sino que también impactaría directamente otros mercados. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) la afectación de la capacidad ofrecida de las aerolíneas en América Latina ha caído un 30%.



Y es que la cancelación de eventos recientes como el Festival Vallenato realizado en Valledupar, además de los vuelos, ha impactado negativamente la ocupación hotelera.

Jazmín Pérez, asociada al gremio de los hoteleros en Valledupar, manifiesta que más del 50% de las personas que iban a asistir al Festival ya tenían reserva confirmada y ahora están recibiendo llamadas de las personas que quieren saber cómo va a ser resuelta su situación.



(Aplazan la Feria Internacional del Libro de Bogotá).



Por otra parte, desde el Ministerio del Deporte, se advierte por medio de una comunicación la suspensión de eventos deportivos en el territorio nacional hasta el 30 de mayo. El país también estaría dejando de recibir importantes aportes que mueve esta industria.



La primera fecha de las eliminatorias del Mundial, realizada en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, supondría que se estarían dejando de recibir en promedio $10.000 millones , si se realiza un promedio de los precios de la boletería en contraste con la capacidad del estadio.



APLAZAMIENTO DE EVENTOS EN BOGOTÁ



Así como en otras regiones del país han sido aplazados y cancelados múltiples eventos, Bogotá y sus alrededores no han sido la excepción.



La Gobernación de Cundinamarca confirmó que el Festival Estéreo Picnic, que estaba programado entre el 3 y el 5 de abril en Briceño, será aplazado para acatar las medidas en el territorio nacional.



Gabriel García, presidente de Páramo, entidad que organiza el evento, dijo que a pesar de que aún no es posible hablar de pérdidas, puesto que el evento fue pospuesto y no cancelado, el costo estimado de la realización de esta actividad ronda los $30.000 millones.



De otro lado, la asociación que reúne a distintos bares en Colombia (Asobares) expresó la dificultad de la situación y el impacto económico que esto generaría para el sector.



“El 7% de los afiliados a Asobares son establecimientos con aforo superiores a las 500 personas”, expresó Camilo Ospina, presidente de la organización. Agregó que esta industria genera cerca de 34.000 empleos directos.



MEDIDAS PREVENTIVAS



Lugares turísticos como Monserrate en Bogotá han anunciado que no suspenderán las visitas que se realicen al cerro. Sin embargo, el teleférico encargado del transporte de los visitantes anunció la reducción del 50% de la cantidad de personas en las áreas de espera y los cupos en la cabina del teleférico.



En el teleférico se movilizan en domingo promedio cerca de 3.300 personas a un precio de $6.500, lo cual representa un valor de más de $21 millones en el día de mayor afluencia.



MOVISTAR ARENA TOMA MEDIDAS



La incertidumbre que genera la propagación del virus también abre la puerta a importantes dudas sobre qué pasará con el funcionamiento de los centros de eventos más importantes del país. El Movistar Arena, por ejemplo, se acogió a las medidas de contención propuestas y suspendió los eventos que tenía programados para el 12, 13 y 14 de marzo.



Esta entidad puede cobrar en promedio $140 millones por el alquiler del espacio para conciertos en sus instalaciones.



María Camila Pérez Godoy