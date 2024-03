Por qué se disparan los riesgos sobre Ecopetrol por indagaciones a Ricardo Roa

Justo dos días antes de que se lleve a cabo a asamblea general de accionistas de Ecopetrol, prevista para mañana en la tarde, previo al inicio de la Semana Santa, suben las alarmas sobre las implicaciones que puede tener para el futuro de la empresa más importante del país y de mayoría estatal, el rumbo de las indagaciones por las presuntas irregularidades en la financiación de campaña presidencial de Gustavo Petro, cuyo gerente fue Ricardo Roa Barragán, ahora presidente de petrolera.



Así lo señalan aparte del documento entregado por la firma británica Control Risks al Comité de Auditoría y Riesgos de Ecopetrol, que fueron divulgados por varios medios de comunicación con base en fuentes enteradas del tema.



En este sentido, el Reporte Coronell, de W Radio, conoció aspectos del documento, de más de 100 páginas, en el que se concluye que las situaciones que envuelven a Roa, entre las que también aparece la compra de un apartamento por $1.800 millones, a través de una firma constituida en Islas Vírgenes Británicas, y entre cuyos directivos aparece el empresario Serafino Iacono, sí generan un riesgo considerable para la empresa energética.



En este sentido, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO precisó que, según una de las fuentes que ya conoce el informe, en el documento se incluye la evaluación de un eventual retiro temporal o definitivo del presidente de Ecopetrol, posesionado hace menos de un año, y también hace un llamado a la transparencia en el manejo de la principal empresa del país.



Y agrega que en el documento se hace un llamado a la transparencia en el manejo de la empresa, al tiempo que mencionan riesgos de daño a la reputación de Ecopetrol, de pérdida de confianza de los inversionistas, de dificultades para obtener financiación y problemas legales.

Escenarios complejos

Aunque este informe se enfoca exclusivamente en evaluar los riesgos y no da una conclusión definitiva sobre el camino a seguir, los detalles que se conocen evidencian el tipo y la magnitud de situaciones a las que se podría ver enfrentada no solo la empresa, sino sus directivos y administradores. En efecto, otros detalles del informe, conocidos por Caracol Radio, reiteran que por el entorno político y mediático alrededor de los cuestionamientos al Presidente de Ecopetrol y su probable evolución en las próximas semanas y meses, esto ya implica un nivel de riesgo elevado para la compañía, y en todos los escenarios analizados Ecopetrol se expone a una pluralidad de riesgos de nivel alto y muy alto.



"En las condiciones actuales (escenario los riesgos más llamativos están asociados a la reputación y gobernanza de Ecopetrol, y pueden impactar tanto a la Empresa como a la JD (junta directiva) y sus integrantes. El escenario más inminente de escalada de riesgo (Escenario 2) es la imputación de cargos al Presidente de Ecopetrol por irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial, con consecuencias de alto impacto para la gobernanza del cliente. Dada la información públicamente disponible a la fecha, consideramos que es creíble la apertura de investigaciones administrativas, disciplinarias, y/o penales contra el Presidente de Ecopetrol en Colombia por actividades desarrolladas durante el ejercicio de su cargo (Escenario 3)”, dice el archivo.



Y sostiene que lo anterior exacerbaría de forma significativa las consecuencias reputacionales y de gobernanza para Ecopetrol, así como los impactos comerciales y regulatorios.



Otro aspecto es que, si bien Control Risks estima improbable el escenario de una inhabilidad de Ricardo Roa para ejercer su cargo y su separación de dicho rol, en dichas condiciones los riesgos para Ecopetrol tienden a disminuir significativamente.

Ecopetrol. ECP

Sin embargo, los apartes conocidos por Caracol Radio son contundentes en afirmar que, bajo las condiciones actuales, Ecopetrol debe considerar el escenario de investigaciones regulatorias y penales por parte de las autoridades norteamericanas contra el Presidente de Ecopetrol, así este no sea el más probable en el corto plazo.



"Esta valoración puede cambiar en la medida en que avancen las investigaciones judiciales en Colombia, tanto sobre las actuaciones de Ricardo Roa en relación con la campaña presidencial como sobre sus actuaciones corporativas y personales durante el ejercicio de su rol como Presidente de Ecopetrol. La probabilidad de acciones regulatorias y penales en Estados Unidos contra el Presidente de Ecopetrol también se verá afectada por la evolución el contexto político y electoral en ese país", advierte el documento.



Luego de conocerse los puntos clave del informe, Oliver Wack, gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina enfatizó que, al proporcionar a los clientes una visión imparcial de los asuntos relacionados con el riesgo, empleando los más altos estándares de profesionalidad, integridad y discreción, "la confidencialidad y la discreción son fundamentales en nuestra forma de trabajar; no comentamos públicamente los detalles de nuestro trabajo, ni para quién trabajamos o no".

La dinámica de la acción de la firma

El pasado 30 de abril de 2023, Ricardo Roa asumió la Presidencia de Ecopetrol. Desde su llegada a la compañía petrolera ha experimentado algunas polémicas relacionadas con su rol en la campaña presidencial de Gustavo Petro.



En este mismo lapso, la acción de la firma ha tenido un comportamiento positivo, puesto que el cierre del ADR listado en Nuevo York quedó en US$9,72 el 28 de abril de 2023, mientras que el cierre de mercado del 20 de marzo evidencia un precio de US$11,02.



Ahora bien, Morgan Stanley, firma depositaria de los ADR de la petrolera, rebajó su perspectiva de precio objetivo de los papeles, argumentando que no podría mantener los niveles de dividendos para los accionistas en el mediano plazo. Por el contrario, el papel en la Bolsa de Valores de Colombia ha caído 7,1% en el mismo período.

