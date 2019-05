Indra y GTA traen un simulador de vuelo A320 al país

Con el objetivo de satisfacer la alta demanda de entrenamiento de pilotos en el país y la región, Indra, compañía global de tecnología y consultoría anunció la puesta en marcha del simulador de vuelo A320 en Bogotá de la mano de su socio Global Training Aviation (GTA).



(Aterriza en Colombia un simulador de vuelo de última generación).

Según destacaron ambas compañías, la Aeronáutica Civil certificó el simulador con la máxima calificación para su puesta en funcionamiento, es decir, en nivel D. Además aseguraron que su tecnología permitirá que una hora de entrenamiento sea equivalente a una hora de vuelo real.



Se espera que con el simulador se entrenen a 350 pilotos al año y se ofrezca un total de 7.000 horas de entrenamiento de una operación continua durante el día. Referente a este tema, Gabriel Sánchez, gerente de GTA en Colombia dijo que al día serán 20 horas de vuelo divididas en bloques de cuatro horas con 15 minutos de descanso entre cada fracción y tres horas de mantenimiento.



Otras de las características de este simulador de vuelo que destacaron las firmas es que su sistema replica el comportamiento real de la aeronave para que los pilotos puedan prepararse ante situaciones de riesgo como fallas técnicas y mecánicas, además de permitirles ensayar aterrizajes en pistas difíciles.



De acuerdo con Fernando Ayala, director general de Indra en Colombia, traer este simulador de última tecnología le permitirá a la compañía continuar con su proceso de consolidación y diversificación de producto en el mercado local y además le abre opciones a Colombia para que no solo entrene a pilotos nacionales, sino también internacionales.



El directivo agregó que con este tipo de tecnologías Colombia podría convertirse en un centro regional de entrenamiento de pilotos. Además dijo que junto con GTA tienen un plan a cinco años en donde esperan completar tres simuladores, que no necesariamente serán de A320, pues eso lo irá dictando el mercado y sus necesidades.



Por su parte, Sánchez aseguró que esperan cautivar al mercado con las nuevas tecnologías y satisfacer las necesidades de los clientes tanto corporativos como particulares. El ejecutivo destacó que este sería el tercer simulador de A320 que hay en el país, pues ya existe otra firma que cuenta con dos.



Referente a las expectativas que tienen, el directivo de Global Training Aviation aseguró que con la llegada de este simulador al país, esperan capacitar al año cerca de 5.000 pilotos en Indonesia, España y Colombia, lugares donde ya cuentan con estas tecnologías de entrenamiento que no necesariamente son de las aeronaves A320.



De otro lado, Ayala dijo que entre los planes de expansión por el momento no está llegar a otras ciudades del país con estos simuladores, sino que esperan seguir invirtiendo en la capital colombiana, pues es uno de los “centros de distribución y conexión más importantes del país por donde la mayoría de los vuelos tienen que pasar”, resaltó.