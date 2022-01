La polémica alrededor de la plataforma InDriver

Otra de las novedades que trae esta aplicación es que los usuarios no solo encontrarán una oferta de vehículos particulares para movilizarse, sino que también podrán hacer la negociación con taxistas.

En las últimas horas un escándalo ha surgido con respecto al uso de plataformas de movilidad. En este caso, InDriver.

Julián Osorio, concejal de Manizales por el partido Centro Democrático, pidió un servicio de transporte a través de esta aplicación. A través de un video, grabado por él, se ve que cuando llega el conductor, Osorio pone en aviso a la Policía.



El concejal se habría hecho pasar como pasajero de la plataforma digital para exponer al conductor del servicio.

“Yo le colaboro diciéndole (al policía) que usted viene prestándome un servicio de InDriver. Y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer. Que eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo”, dice el concejal mientras graba y sube la voz frente al Policía.



El concejal Julián Osorio de Manizales... Grabó este video acusando a un conductor de indriver con la policía de tránsito. pic.twitter.com/AWgVsCXz80 — Dubalier Ortiz Ch. (@12345dubalier) January 29, 2022

El conductor sería Carlos Jaime Gutiérrez. Horas después de lo sucedido, publicó un video contando lo sucedido. "Yo soy la persona a la cual el concejal Julián Osorio le tendió la trampa ayer en Manizales y me hizo decomisar el carro. El carro está en los patios y era el único sustento que yo tenía”, explicó.

Gutiérrez pide ayuda económica pues, según su testimonio, el carro era su única forma de trabajo.

Acá está el vídeo que me envió don Carlos, ojo pues que no vaya a ser solo ruido lo de la ayuda. pic.twitter.com/twQ3GUMEfD — Velandia (@VelandiaZuluaga) January 29, 2022

Las redes no tardaron en criticar al concejal, que durante 12 años fue taxista y líder del gremio. Seguido de ello, el funcionario cerró las cuentas de algunas de sus redes sociales.



En horas de la mañana, Osorio dio una entrevista a W Radio y afirmó: "acabo de pedir excusas públicas, le íbamos ayudar al señor, pero no es posible que una persona ande sin pase. ¿Qué hubiese pasado si ocurre un accidente si no tiene pase?".



"No era la forma, pero hay que combatir la ilegalidad", agregó Osorio en la cadena radial.



El concejal le pidió disculpas al conductor por el escarnio público. Y, el conductor, por su parte, aclaró que sí tiene licencia vigente hasta 2025.

Por el momento, InDriver no se ha pronunciado frente a lo ocurrido.



La regulación de las plataformas de transporte es un tema que en Colombia continúa en vilo. En mayo de 2021 se hundió un proyecto de ley en el Congreso que buscaba dar claridad a estos servicios.



Después, en junio de ese mismo año la Superintendencia de Transporte solicitó a las alcaldías investigar y sancionar a los conductores que presten un servicio de transporte público en vehículos particulares.

