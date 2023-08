Marcas de colchones entran de lleno a la economía circular

En un trabajo con el comité de colchones de Fenalco, tres marcas de ese sector tienen en marcha un plan para disponer de los colchones que dejan de usar sus clientes. Así lo explica Armando Caycedo, gerente general de Americana de Colchones. A esta estrategia de economía circular se suman las marcas Dormiluna y Serta.



¿Cuál es la preocupación del sector por el destino final de los colchones?

En Colombia se venden alrededor de 100.000 colchones. Eso significa que en el año la cifra está entre 1.200.000 y 1.400.000 unidades. Lo preocupante es que después de 5 o 7 años que se dejan de usar terminan en los ríos, en las calles y a veces en los botaderos porque no hay una disposición adecuada de ese producto.



Y no hay nada que tenga una mayor cantidad de componentes y que puedan hacer más daño que los colchones después de que terminan su vida útil.



¿Y qué hacer?

Hay un comité del sector de colchones en Fenalco, con el que hemos venido trabajando desde hace unos 5 o 6 años en esto pero no ha podido despegar. Ahora, logramos en alianza con una compañía que se llama Eco Positiva, concretar que por cada colchón que nos compren nosotros certificamos la disposición adecuada de los residuos para que terminen en los lugares que tienen que ser y que podamos trabajar en una economía circular.



¿Cuál es el material que sale de esta industria?

Los colchones están compuestos por espuma, telas y alambre.

Cuando eso termina en un botadero, el alambre no es biodegradable y queda ahí para toda la vida, nunca se va a acabar, igualmente las espumas y eso es como un combustible.



Entonces, lo que hacemos con esta compañía es recoger los colchones, no entran en ninguno de los camiones de nosotros, no van a ninguna tienda, no los usamos, sino que van directamente a esta compañía, ellos los abren en un proceso industrial, separan los materiales y lo que es acero va para la siderúrgica y lo que es espumas y telas se convierten en materiales que se aprovechan en las industrias.



Aseguramos que estos colchones no terminen en sitios que pueden causar serios problemas al ambiente.

Gerente de Americana de Colchones, Armando Caycedo Cortesía



¿Ya está en marcha?

Arrancamos hace casi un mes. En cifras puedo decir que en los últimos 3 años la industria ha recogido y ha cumplido con la disposición de 600 colchones. Nosotros ya llevamos recogidos 45 colchones, estamos arrancando nuestro proceso. Al que compra le ponemos a disposición este servicio y no le cobramos.



¿Qué marcas participan?

Nos hemos asociado tres marcas por ahora, que somos Colchones Dormiluna, Americana de Colchones y Colchones Serta.



Por ejemplo, Americana de Colchones puede producir alrededor de unas 10 toneladas de plástico al mes, no hay nada más contaminante que eso. Lo estamos recogiendo y llevando a Eco Positiva.



¿Cuántas empresas hay en el sector?



Digamos que con esta nueva metodología de prestar el servicio y no cobrarlo, arrancamos en Bogotá, Barranquilla y Cali. Se trabaja para montar la planta de Medellín.

En el país hay unas 18 compañías formales, pero son solo estas tres compañías las que estamos metidas de frente a que sea un valor agregado en la compra. Hay otras que lo hacen pero cobran, como la empresa de servicios públicos.



¿La idea es que se sumen otros afiliados a Fenalco?

Claro, porque esto es un problema ambiental muy serio, y responsablemente todos tenemos que meternos de cabeza en el tema. Nosotros venimos trabajando en este proyecto hace tres años para consolidar el aliado.



Dentro de la estrategia de estas tres compañías está marcar el liderazgo y eso es lo que estamos haciendo ahora, tarde que temprano toda la industria tiene que volcarse a esto. Porque es responsable hacerlo.



¿La mala disposición de estos materiales alienta la informalidad?

Sí, eso es importante, muchos de esos colchones que no tienen una adecuada disposición terminan siendo nuevamente colchones, hay gente inescrupulosa que los repara y los vuelve a vender. Hay un problema de salud asociado a esto muy importante.



Viene la Feria del Hogar, ¿cómo se prepara la marca?

Bien, traemos cosas novedosas. El año pasado presentamos un colchón en el que la persona puede medir los puntos de presión para recomendar el colchón más apropiado de acuerdo al portafolio.



Ahora, ese mismo sistema lo traen todos los colchones de la gama intermedia hacia arriba de Americana de Colchones, para generar el tracking del sueño que relaciona la forma en que la persona duerme.



Esa información llega al celular y puede ser útil para mejorar la higiene del sueño.

¿Son más costosos?



No. Están dentro del costo de producto. Lo que estamos haciendo es mantenernos como referentes del negocio.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio