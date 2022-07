Industria de textiles, calzado, y plástico sienten el impacto

Archivo particular

Las fluctuaciones bruscas del dólar de las últimas semanas tienen en alerta a las industrias que dependen de las importaciones. Empresarios y representantes de los sectores textil, de calzado, plásticos, alimentos, comida para mascotas y las pymes, monitorean la situación, buscan afectar lo menos posible sus metas y no trasladar costos a sus clientes, aunque por su magnitud parecería inevitable.



Camilo Montoya, gerente general de Mag Textiles, una de las más grandes importadoras de fibras textiles para la confección en Colombia y la Región Andina, explicó que “preferimos una TRM estable, independientemente de que suba o de que baje, que es un poco lo que no ha pasado. Esas fluctuaciones tan agresivas hacia el alza generan un problema de flujo de caja, un aumento natural de precios en pesos y, por ende, una reducción en la demanda que se ha sentido en los últimos 20 a 30 días”.



En el sector de calzado hay inquietud. María Adelaida Pereira, gerente general de Imacal - Caprino, señala que la situación “nos ha perjudicado mucho como productores y comercializadores de zapatos. Gran parte de nuestra materia prima tiene componentes importados o es importada, directa o indirectamente”.



Agrega que estas variaciones en los precios, los proveedores hablan de 10% a 20% para este mes porque ya se habían presentado aumentos, ha hecho que los productos suban demasiado y “el problema es que al final no tendremos otra opción que subirlos en los puntos de venta (...) Es realmente difícil manejar una fluctuación de este tamaño para la industria. No sabemos mañana cómo vamos a hacer y cómo soportaremos si esto sigue al alza”.



Por su parte, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, reconoce que el impacto del alza del dólar ha sido fuerte. En la industria transformadora del plástico la materia prima tiene un peso alto en la estructura de costos de producción (60%-70% del total).



“Una parte importante de esta materia prima es importada. Por ejemplo mucho del polietileno o del PET y los materiales plásticos que son fabricados en Colombia, en todo caso, requieren materia prima e insumos importados. Así que, en general, la subida del dólar ha presionado fuertemente”, sostiene. Cree que, “esto aplica también a la compra de equipos y partes” y concluye que lo que más afecta es la volatilidad y la incertidumbre.

Las pymes sufren

Rosmery Quintero, directora ejecutiva de Acopi, explica que en el país, existen bienes y materias primas que no se producen y frente a un dólar alto, se encarece su importación. Cita el caso de Metalcorp, del sector metalmecánico del Atlántico, donde se encarecen proporcionalmente los precios de materias primas importadas, ya que son el 90% de lo que demanda el sector para producir.



Lo mismo pasa con Indutrónica, de automatización industrial, energía y comunicaciones que ha recibido anuncios de sus proveedores sobre mayores precios desde agosto. Además, por la coyuntura sus deudas se elevan.



Reporta Acopi que empresas de diferentes sectores del Cauca, han aplazado indefinidamente sus operaciones de suministro y han tenido que incrementar los precios finales cerca de 15% por los mayores costos para producir.

Mascotas y tecnología

Andrés Fernández, gerente general de Puppis, cadena especializada en mascotas, comenta que en un sector muy dependiente de las importaciones de producto terminado y de materias primas para producir alimento “los nuevos costos terminan inevitablemente en el consumidor final”. Considera que el reto es actuar rápido y adaptarse. Para ello plantea reducir costos innecesarios, depurar el portafolio y buscar proveedores con opciones más atractivas.



Juan Carlos Villate de IDC Colombia, subraya en tecnología el impacto en el hardware porque se importa para vender o para ensamblar en el país. “Pensar que de un mes a otro haya un incremento mínimo del 15% genera una distorsión en el mercado que preocupa”. En software y servicios se ven compañías nacionales y extranjeras que tienen modelos de costeo en los cuales el dólar pesa mucho, lo que también genera una distorsión. “Las listas de precios son difíciles de manejar en este escenario de devaluación. A esto se suma que la crisis de abastecimiento de elementos como chips no ha pasado”.

Comercio y alimentos

Miniso, que vende artículos para el hogar está afectada. Yicel Cardozo, gerente de Administración y Finanzas dice que entre las estrategias que adopta la compañía está “fortalecer la liquidez con ahorros en dólares para afrontar las obligaciones en moneda extranjera, y en pesos para afrontar compromisos locales así como disminuir el endeudamiento en dólares y acceder a coberturas”. Añade que hay que planificar la necesidad de dólares para saber cuándo comprar.



Lucio Bernal, presidente de Home Sentry, dice que el alza del último mes es muy delicada. “Este incremento no se nota solamente en el producto importado, donde seguramente se va a reflejar en los precios”. A su juicio, lo más grave tiene que ver con productos básicos como el maíz, el trigo, con repercusiones en los alimentos. Esto, sin olvidar la presión por el alza de los fertilizantes. “Esto no se siente al otro día pero poco a poco y a medida que llegan nuevas importaciones y se necesita tener un costo de reposición que cubran las nuevas compras van a venir las alzas”, puntualiza.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio