Falta de mano de obra, el reto que enfrenta la industria textil

A partir de este miércoles y hasta el 24 de septiembre se llevará a cabo en la capital del Tolima la feria: Ibagué, Negocios y Moda (IN&M) 2021, la cual tendrá como ejes centrales la reactivación del sector moda, textil y de confecciones; promover las ruedas de negocio e impulsar la formación a empresarios y emprendedores.



De acuerdo con Julio Mendoza, empresario y director de la Corporación de Moda Del Tolima (Cormoda), esta feria, si bien es un impulso para muchos micro y pequeños empresarios, también es un espacio para reflexionar sobre uno de los principales retos a los que se enfrenta hoy el sector: la falta de mano de obra calificada.



“Por cuenta de la pandemia vimos un afectación en esta industria, que ocupa en nuestro departamento alrededor de 12.000 personas. Muchas mujeres perdieron sus empleos por el cierre de talleres de confección y tuvieron que migrar a otros sectores o la informalidad. Es por ello que esta feria no solo es una vitrina para los empresarios, sino también un espacio que busca generar un impacto positivo en la generación de empleo a mujeres y en capacitar la fuerza de trabajo”, agregó Mendoza.



Lo anterior también lo sostuvo Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara de la Confección, quien destacó que aunque las ventas en el sector de prendas de vestir reportaban un incremento significativo, la generación de empleo no venía al mismo ritmo.



“Eso es explicado por el producto importado y que lastimosamente hay muy poca mano de obra. Hay que destacar que alrededor de un 70% de la empleabilidad en el sector son mujeres y muchos de esos puestos de trabajo se perdieron con la pandemia”, dijo Rodríguez.



Según Jader Zuleta, empresario de Ibagué y funcionario de Cp Company - Claudia Patricia, la falta de mano de obra calificada ha empezado a volverse un problema serio que deben enfrentar tanto los talleres de confecciones como las fábricas, no solo en el Tolima, sino en toda Colombia.



“Se habla que hacen falta unos 1.000 operarios en el sector de confecciones”, agregó.



Por su parte, Ana María López, directora creativa y cofundadora de Triskel, señaló que otro de los principales retos a los que se debe enfrentar el sector de moda, textil y confecciones está también relacionado a los cambios del consumo de las personas, ya que ahora muchos están enfocados, tanto en el cuidado del medio ambiente como en el comercio justo y la compra de productos locales.



“Creo que dentro de los principales retos del sector está lograr comprender esa transformación que han tenido los seres humanos, en donde hemos visto un despertar de consciencia importante. Hemos tomado mayor responsabilidad de lo que consumimos y no me refiero solamente al cuidado del medio ambiente si no también con el comercio justo y a la compra de productos locales”, dijo López.



SEMINARIOS VIRTUALES



Con el fin de que los empresarios del sector textil en el país sigan las tendencias que se están presentando en el panorama internacional, la feria de Ibagué ha programado seminarios virtuales para abordar diferentes temáticas con expertos invitados.



Entre los temas a desarrollar se encuentran: el marketing digital, producción y costos del comercio internacional; diseño, innovación y desarrollo de colecciones, entre otros.



