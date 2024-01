Organizador de Colombiatex habla de su apuesta para 2024: internacionalizar las marcas

Del 23 al 25 de enero, Medellín se viste de moda con la edición número 36 de Colombiatex de las Américas, feria que reúne a los actores más relevantes del sector textil y moda de la región.



Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, entidad que está detrás de la realización de este evento, habló sobre las expectativas y de la gran apuesta que tienen por la internacionalización de las marcas colombianas.



¿Cuál es la apuesta de Inexmoda?

Inexmoda viene trabajando en una apuesta muy decidida por el futuro del sector y de la industria moda, apalancada principalmente por tres pilares fundamentales, que parten de una necesidad y de la ventaja competitiva que puede tener nuestra industria a nivel internacional. El primer pilar es el fortalecimiento de las marcas colombianas, lo segundo es la internacionalización de la moda local y lo tercero es la sostenibilidad.



Colombia tiene un ecosistema de moda único, en donde se articulan las empresas, las marcas, las escuelas de diseño, instituciones como Inexmoda, y en donde además contamos con ferias importantes como es el caso de Colombiatex de las Américas. De cara a la internacionalización, sabemos que el país puede competir a escala global, gracias al valor agregado que pueden generar las empresas y nuestro talento.



Bajo esa línea, también hemos venido impulsando nuestros eventos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos dos ferias históricas, logramos un Colombiatex con participación récord, tanto de asistencia como de marcas. Tuvimos un Colombiamoda que movilizó a 70.000 personas y reportó cifras históricas. Es por ello que desde Inexmoda también hacemos un llamado a entender la importancia del turismo de negocio en el desarrollo de nuestro país.



¿Cuánto le puede dejar este tipo de ferias a Medellín?



Un evento como Colombiatex puede generarle un derrame económico a la ciudad de US$12 millones, mientras que Colombiamoda puede generar otros US$14,4 millones. Esto es muy interesante porque estamos hablando de un turista de negocio que puede gastar hasta cinco veces más que un turista vacacional. Además es un turista recurrente porque estas ferias se realizan todos los años.

Sebastián Díez, presidente de Inexmoda Cortesía



¿Cómo están ayudando a las empresas a ser más competitivas en el mercado internacional?



La internacionalización es clave para Inexmoda y para ello se requieren dos focos de acción fundamentales. El primero es la preparación, la investigación y la capacitación de las compañías con el fin de que puedan entender cómo llegar a nuevos mercados, por eso para nosotros es fundamental liderar esas mesas de trabajo y acompañar a aquellas empresas que quieran dar ese salto hacia nuevos destinos. El segundo foco es a través de las plataformas de conexión, es decir cada una de las ferias y actividades que realizamos. Aquí las marcas pueden conectar con compradores internacionales y nuevos canales.



Sin duda, debemos apostar por tener marcas globales.

Por ejemplo, este año en Colombiatex tendremos un nuevo espacio que hemos denominado el ‘Showroom de paquete completo’ que tiene como finalidad atender a los compradores internacionales de países no fabricantes como Estados Unidos, Panamá y República Dominicana, que no vienen buscando textiles, ni insumos, sino que vienen buscando empresas que le puedan ofrecer el paquete completo, es decir todo el proceso y las prendas terminadas.



Por su parte, en Colombiamoda apostaremos por los formatos de expansión, como es el caso de las multimarcas o franquicias.



¿Cuáles son las proyecciones del sector para este 2024?

​

Se proyecta un crecimiento moderado para el sector cercano a un 2,5% durante este año. Asimismo, proyectamos que la cadena textil, desde los insumos, no esté tan afectada, porque precisamente en el 2023 se lograron evacuar muchos inventarios de textiles y de insumos.



¿Cómo han visto la medida de los aranceles en el país?

​

Las medidas arancelarias se toman para proteger un eslabón de la cadena, que en especifico es la confección. Sin embargo, no son el vehículo de desarrollo y de ventaja competitiva para un país. Desde Inexmoda creemos que la ventaja competitiva de Colombia no puede radicar en el arancel.



¿Cuáles son las proyecciones que tienen para Colombiatex este año?



Por primera vez, vamos a tener 572 marca participantes, esta es una cifra récord para Colombiatex. Asimismo, durante los tres días de la feria se esperan más de 20.000 visitantes, de hecho en este momento tenemos 1.800 visitantes más registrados que en 2023. Igualmente, esperamos 12.000 compradores, tanto nacionales como internacionales, provenientes de 20 países; y delegaciones que vienen de Brasil, India, Italia y Turquía.



Igualmente, tendremos una ocupación 100% del recinto ferial. Y esperamos movilizar cerca de 3.500 personas de otros países, por eso creemos que la apuesta por el turismo de negocio es muy importante, no solo para Medellín, sino para todo el país. Cabe destacar que este año, tendremos nuevos espacios para atender tanto a las marcas como a los visitantes.



El mayor protagonista

Este año uno de los grandes frentes de la feria será la sostenibilidad.

Los asistentes podrán disfrutar de charlas y de las experiencias para aprender sobre cómo se está moviendo la industria de cara a este tema.



“La idea es que los empresarios en el país se puedan preparar para recorrer ese camino hacia la sostenibilidad. Es así como tendremos una muestra que hemos llamado el ‘Camino de la circularidad’ en la cual tendremos una exposición de fibras y materiales provenientes de la naturaleza o que son biodegradables. Sin duda será un gran espacio para el aprendizaje”, señaló el director ejecutivo de Inexmoda.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio