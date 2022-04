Inexmoda: ‘proyecciones del primer semestre son positivas’

Los negocios avanzan favorablemente para el sistema moda. Así lo señala Carlos Eduardo Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda, quien también anuncia un nuevo evento ferial en Barranquilla: Bahari Moda Expo, el cual se realizará cada año en octubre, en alianza con Corferias.



¿Cómo entra Barranquilla al calendario de la moda en Colombia?



Lo primero es el compromiso de Corferias e Inexmoda de contribuir y apoyar todo lo que significan los procesos de desarrollo económico de nuestro país. Particularmente, buscamos aportar a la reactivación económica después de estos dos años de pandemia. Cuando miramos el contexto de lo que sucede en moda en Colombia, claramente vemos en Barranquilla como un gran consumidor de moda.



¿Qué indicadores tienen?

​

En volumen de consumo de moda, Barranquilla la cuarta ciudad del país y en consumo per cápita es la tercera. Además, es cuna de grandes diseñadores de nuestro país. En ese orden de ideas, con Corferias y el Centro de Eventos Puerta de Oro decidimos juntarnos realizar Bahari Moda Expo del 6 al 9 de octubre del 2022.



¿Cuál es la dimensión del evento?

La meta es tener alrededor de unos 150 emprendedores, entre empresas y diseñadores.

Vamos a tener, además de Bahari Expo para la exhibición de los participantes, otros espacios como el Bahari Business que es una oportunidades especializada de negocios; Bahari Market, con la posibilidad de vender al consumidor final al detalle y Bahari Show que es un espacio de entretenimiento con pasarelas, activaciones de marca y espacios de gastronomía.



También estará Bahari Talks para conversatorios, charlas y tutoriales de tendencias de moda, styling y herramientas para emprendedores.



¿Y la idea es que sea anual?



Sí, la idea es que sea anual, en octubre. Es muy importante el apoyo y el espaldarazo que hemos tenido de la Alcaldía de Barranquilla y de otras instituciones como ProBarranquilla, la Cámara de Comercio y la Gobernación del Atlántico, así que estamos muy contentos.



¿Cómo fue el primer trimestre para el sector?



Las cifras disponibles son hasta febrero y tuvimos $2,44 billones. Esto es un consumo de 6% más que los registrados en febrero del 2021.



De enero a febrero, los primeros dos meses del año, hemos tenido un consumo de 4,8 billones de pesos, eso es un 7,4% más que el mismo periodo del 2021. En materia de exportaciones, de enero a febrero, llevamos 118 millones de dólares, eso es un 20% más que el mismo periodo del 2021.



¿Cuáles son las expectativas?



Nosotros proyectamos un crecimiento en este primer trimestre del año de alrededor de 7% comparado con el mismo periodo del 2021. Así que seguimos optimistas el mercado viene respondiendo de una manera muy positiva.



Hay grandes oportunidades en materia de exportaciones porque Estados Unidos, por ejemplo, que es un gran comprador y con el cual tenemos Tratado de Libre Comercio presenta en este momento una necesidad de buscar proveedores más cerca, por la dificultades que ha generado la pandemia. Y aplaudimos que ProColombia haya realizado recientemente en Medellín una macrorueda de negocios con más de 200 compradores dedicados al sistema moda, así que somos muy optimistas de que vamos a terminar este primer semestre del año con cifras muy positivas para la industria la moda.



Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda PORTAFOLIO

¿Ya están en niveles del 2019?



Sí, es que el 2021 estuvo por encima del 2019, entonces definitivamente ya rompimos con esa barrera de crecimiento de prepandemia y seguimos muy optimistas, Los resultados del 2021 fueron espectaculares, tanto en materia de negocios y consumo en Colombia como en materia de exportaciones, y con lo que estamos viendo en estas primeras cifras de este primer trimestre que ya se está acabando proyectamos un crecimiento de consumo alrededor del 7% comparado con el 2021.



¿Cómo han enfrentado en el sector las dificultades de acceso a insumos importados?



Este negocio se mueve más en el segundo semestre del año, y en materia de proveeduría lo que hemos venido observando es que los empresarios se están abasteciendo en este momento para prever la dificultad de materias primas.



Esperamos que hacia el segundo semestre esto empiece a estabilizarse, si las condiciones no cambian mucho.



¿Hay mano de obra local?



Se viene trabajando con el Sena y se están buscando mecanismos para que no tengamos picos y generar estabilidad en la contratación todo el año.



Tenemos retos para trabajar, somos optimistas y apostamos con Colombiatex y Colombiamoda a empezar con buen segundo semestre, ya que se van a hacer de forma conjunta del 26 al 28 de julio y en octubre Bahari en Barranquilla.



¿Cuál es el análisis sobre el precio de la ropa en Colombiaa la luz del aumento de la inflación?



Hemos venido observando que producto del incremento de materias primas, se ha tenido que hacer un incremento también los precios del consumidor, pero no en los mismos niveles que han aumentado los costos.



Por ejemplo, la inflación de prendas de vestir y calzado en enero se ubicó un 4% y en febrero fue 1.2% así que lo que estamos viendo es que son variaciones mucho más pequeñas de lo que ha sido la variación general de la inflación en nuestro país.

Así que los empresarios han entendido que ese incremento de costos de materias primas que ha estado más o menos en un promedio del 17%, no ha sido trasladado directamente. Las compañías han tenido que buscar más eficiencias para poder compensar.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO