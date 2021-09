¿Cómo están las empresas colombianas en cuanto a manejo de datos?

Dell Technologies entregó, en el marco de su evento Dell Technologies Forum, los resultados de un estudio global encargado a Forrester Consulting, que demuestra que la mayoría de las empresas aún tienen dificultades con la proliferación de datos en lugar de hacerlos parte de sus ventajas competitivas.



La falta de habilidades de datos, los silos de datos, los procesos manuales y las debilidades de seguridad y privacidad de los datos tienen a las empresas en una paradoja fomentada por el volumen, la velocidad y la variedad de información que obtienen, así que la empresa ha buscado cómo ayudarles a ser efectivos en su transformación y aprendizaje.



El objetivo del estudio era conocer qué es lo más relevante para las organizaciones al implementar nuevos procesos e innovar sus modelos de negocios. David Hernández, director de ventas de Dell para Colombia y Ecuador, explicó los resultados para el país.



¿Qué está pasando con los datos en las empresas ?



Lo que encontramos es que la explosión de datos se da en niveles mayúsculos, en el mundo y en Colombia, y esto ocurre a medida que digitalizamos cada vez más cosas, nuestras rutinas y demás. Todos estos datos llegan a las instituciones y las empresas lo cual los hace un activo muy valioso y que permiten que hayan procesos de cambio interesantes.



Lo que está pasando es que tenemos entidades y compañías más enfocadas a los datos pero que no cuentan con los procesos para adaptarse a esto de manera ágil y consistente para usar esos datos de la manera adecuada.



Hemos encontrado tres paradojas en este estudio, el primera es que las empresas creen que sus decisiones se basan en los datos pero muchas de ellas no administran los datos como un capital o lo priorizan en la organización. La segunda es que las empresas reúnen datos más rápido de lo que pueden usarlos o analizarlos y siempre necesitan más porque no tienen los elementos para procesarlos. La tercera es que tener un modelo como servicio aumentaría la capacidad en la toma de decisiones pero muy pocos hacen esa transición.



¿Cómo está esa la situación en Colombia?



Las cosas son muy similares en el país, el 71 % de las empresas señala que están impulsadas por los datos y que son la esencia de su organización en lo que tiene que ver con toma de decisiones, pero solo el 18 % usa los datos como capital y que son priorizados en la empresas. Vemos que las compañías tienen áreas que no están conectadas entre si y no se pueden aprovechar las capacidades que ofrece la toma de decisiones basada en datos.



También el 72 % de las firmas recopila datos más rápido de lo que los puede usar y el 79 % necesita más información que lo que proporcionan sus capacidades actuales. Así, no se aprovecha la información de los datos ofrecen y no son más innovadores, ni productivos o ágiles, tampoco se tienen mejores respuestas para atender a los clientes.



¿Como se puede cambiar el panorama en el marco de la realidad laboral híbrida?



La idea tener un portafolio que permita la recolección, gestión y uso de los datos de manera correcta y que haya soluciones de infraestructura para el desarrollo de soluciones integrales en el manejo de los mismos datos. En el nuevo entorno en que los datos se vuelven un activo hay particularidades que ha impulsado la pandemia como la disrupción de las compañías y la acelerada adopción de tecnología en todos los aspectos de la vida. Además el 50 % de las empresas en Colombia han acelerado la adopción de estrategias digitales para responder y asegurar la información.

David Hernández, director de ventas de Dell para Colombia y Ecuador. Archivo particular

¿Como deben ser esos nuevos entornos de productividad?



Sin duda, tienen que ser más seguros, se debe garantizar que toda la empresa siga y se mantenga productiva sin importar su ubicación espacial.



El trabajo es una actividad adicional en la rutina que muchas personas siguen llevando desde casa.



En la era de los datos asociados a la pandemia hemos podido garantizar el trabajo y nivel de desarrollo de las empresas y de las personas en medio de un entorno digital para ser eficientes, lo importante es poder entender mejor a los consumidores con esta información y cumplir con la promesa de valor que se tiene.



