Ingresos fiscales y balanza: lo que está en juego con Ecopetrol

En Corferias se llevará a cabo una asamblea extraordinaria en Ecopetrol para definir a los que serán los nuevos miembros de su Junta Directiva. Se trata del primer paso del nuevo gobierno para hacer cambios en la empresa más grande del país y cuya principal participación accionaria la tiene la Nación, con 88,45% de las especies.



Ya se conocen los nombres de los que entran y de los que se esperan que ingresen al órgano del Gobierno Corporativo de la petrolera que movió unos ingresos operacionales de $84,95 billones en 2021 y que en el primer semestre de este año ya llevaba $76,4 billones.



Como suponía el mercado, los que salen serán Luis Guillermo Echeverri, Germán Quintero, Cecilia María Vélez y se ocupará el renglón de Juan Emilio Posada.



Los nombres propuestos son Sandra Ospina Arango, quien representará a los departamentos productores, que la nominaron; Gonzalo Hernández Jiménez, PhD en economía de la Universidad de Massachusetts, Amherst; Mónica de Greiff, que hace poco entró a la junta de Aris Mining (antes Gran Colombia Gold), ha sido ministra de Justicia y viceministra de Minas; Gabriel Mauricio Contreras, maestro en economía de la Universidad de los Andes y quien ya había estado en la Junta de la compañía (2017-2019); Saúl Kattan Cohen, también economista y que había sido nombrado en presidencia de la ETB cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá.



Así mismo, para reelección se postularon los nombres de Luis Santiago Perdomo, Sergio Restrepo y Esteban Piedrahíta.



Con el cambio de los miembros del órgano, se podrá citar a una nueva Asamblea Extraordinaria en la cual se podría nombrar a un nuevo presidente o a otros directivos.

Con respecto a este tema el Gobierno ya ha manifestado que tiene en mente algunos cambios. De hecho, Jose Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, explicó a Semana que se cambiarán al menos a dos directivos; sin embargo, no especificó quiénes serían. Uno de los cambios a los que se ha hecho mención es a la posibilidad de que Felipe Bayón, actual presidente de la compañía, salga. Bayón suma 5 años en el cargo y su liderazgo ha sido resaltado por el mismo Ocampo.



Estabilidad fiscal



Si bien la estrategia a 2040 de Ecopetrol proyecta que para este año entre 30% y 50% del Ebitda provenga de negocios de bajas y cero emisiones, lo cierto es que aún 82% del negocio son los hidrocarburos.



Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual, explica que el sector genera cerca de 6% del PIB y al ser Ecopetrol la empresa más representativa, su rol es fundamental. No solo eso, las exportaciones de crudo representan 25,4% del total de ventas al exterior. Es decir, su aporte a la balanza de pagos.



Jalil destaca que al ser una de las principales fuentes de ingreso de dólares al país, los cambios bruscos en su estrategia que generen impactos en el principal eje del negocio de la compañía, podría tener efectos negativos en el flujo de dólares. Un tema que destaca el experto es que la prima de riesgo país ha tenido un importante incremento recientemente.



De acuerdo con el economista de BTG, esto está relacionado en parte con una respuesta del mercado a las probabilidades de que haya problemas de financiación. Esto podría responder de forma indirecta a una percepción de menor ingreso.



Sin embargo, gracias a los buenos precios internacionales del crudo, la petrolera ha dado resultados muy positivos. Por ejemplo, este año podría significar hasta 25% de los ingresos de la nación, explica Jalil.



Sus utilidades hasta el primer semestre ascendían a $17,1 billones, con lo que ya superaron los resultados de todo el 2021 y este año podrían superar los $32 billones de acuerdo con Andrés Duarte, director de renta variable de Corficolombiana.



La acción sigue bajando



A pesar de que los resultados de la empresa son históricos (un Ebitda de $22 billones en el semestre con un margen de 51%), los bonos de la compañía se mantienen bajos. Ómar Suárez, director de renta variable de Casa de Bolsa, explicó que esto responde a una serie de factores tanto externos cono internos.



El experto señaló que hay una desvalorización global, que ha llevado a que los mercados bursátiles tengan caídas generalizadas. Por una parte, el alza de la tasa de intervención de la Reserva Federal está haciendo que flujos de capital salgan del país; por otro lado, explica que los vientos de recesión económica está llevando a que esos capitales se dirijan a activos refugio, como es el dólar.



Sin embargo, no se pueden descartar aspectos de orden nacional, como la reforma tributaria o la incertidumbre con respecto a los movimientos en el equipo directivo que puedan llevar a un cambio en la estrategia de la estatal, dice Suárez.



Esa incertidumbre tendrá impactos hasta que el mercado no tenga una mejor comprensión de cuáles podrían ser los cambios de rumbo de la compañía, que aunados a un ambiente político y económico local como internacional se reflejarán en el valor de la especie.



Daniela Morales Soler

PORTAFOLIO