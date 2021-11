Inicia operaciones en Colombia BTG Pactual: qué ofrece el nuevo banco

Juan Rafael Pérez, CEO de BTG Pactual Colombia, anuncia que el nuevo banco, que a partir de diciembre va a comenzar a funcionar en Colombia, quiere innovar con nuevos productos financieros que les permitan a las empresas colombianas continuar creciendo.



¿Cómo va a funcionar el nuevo banco?



Va a ser corporativo con mucha fortaleza digital. No será de retail de primer piso. El proceso tuvo varias etapas pues debimos sortear tres reguladores: el de Colombia, el de Chile, pues dependeremos del banco en ese país y el de Brasil, que es la matriz de todos. No contratamos asesores externos pues todo fue un proceso interno. El banco nace con un capital de US$120 millones que se van a convertir en US$1.200 o US$1.300 millones. Es una apuesta de significado distinto, pues vemos con mucho optimismo a Colombia.



¿Cuál fue el motivo de crear un nuevo banco?



El coronaviris generó necesidades de capital de muchas empresas y es que el país también necesita jugadores de otros países, que vean el riesgo de manera diferente, con una visión y presencia regional. Lideramos las operaciones financieras para lleva a la farmacéutica Procaps al mercado accionario Nasdaq de la Bolsa de Nueva York.



¿Qué ventajas tiene un banco corporativo?



Los que son exitosos y lo van a ser en el futuro son los que pueden reciclar el capital y mover el mercado de capitales como hicimos con Procaps y con la financiación especializada en el proyecto vial 4G Puerta de Hierro – Cruz del Viso. Al ser un banco de inversión e segundo piso tenemos ventaja de poner balance y de moverlo pues así se impacta la economía.



¿Quieren arañarle mercado a la banca tradicional?



No les arañaremos negocios a la banca tradicional pues lo que hacemos es complementarlos. A nosotros nos interesa prestar con estructuras de amortizaciones, plazos y garantías distintas a las tradicionales. Hemos estructurado e invitado a la banca tradicional para entrar en procesos. No es morder mercado sino hacer que la torta crezca pues casos como el acceso a bancarización vía equity es demasiado bajo en Colombia pues las compañías son conservadoras. Queremos presentar estructuras de financiamiento más innovadoras. Agrandar la torta de los productos.



Pero hay pocos ejemplos...



La plataforma de compra y venta de acciones trii llena un nicho pues eso permite democratizar. Es válido que haya actores que se especialicen.



UN GRUPO FINANCIERO



Solo falta la posesión de la junta directiva del BTG Pactual y la conformación de los departamentos. A más tardar el primero de diciembre comienza la operación plena de la nueva entidad.



El banco va a quedar como la holding pues a partir del otro año va a quedar como dueño de la firma comisionista y la fiduciaria.



