Inseguridad, nuevo dolor de cabeza de los comerciantes del país

Ahora que la reactivación empieza a consolidarse, los comerciantes están preocupados porque la inseguridad se ha disparado y se extiende a las grandes capitales y a ciudades intermedias. Así lo advierte el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien pide que las autoridades hagan la tarea para combatir a la delincuencia. El gremio realizará su Congreso anual - presencial- este jueves y viernes en Cartagena.



(Para los comerciantes, inseguridad pone en riesgo la reactivación).

¿Qué es la agenda de Fenalco por Colombia?



La estamos construyendo colectivamente. La empezamos a hacer, primero, con una investigación amplia entre nuestros afiliados. También habrá un taller el día anterior al Congreso, el miércoles, que se llama la junta de juntas. Allí, las juntas directivas de las regionales de Fenalco la van a alimentar y seguirá el trabajo con la junta directiva nacional.



¿De qué se trata?



De tener un pensamiento sobre lo que Colombia necesita de cara al próximo Gobierno. Se está consultando lo que piensan los empresarios sobre distintos temas: el modelo de desarrollo económico y social, los ajustes estructurales relacionados con empleo, asuntos tributarios. Además, sobre el papel del Congreso. Entregaremos unos avances, pero queremos completar un documento para entregarlo a los candidatos.



¿Ellos asistirán?



Sí con ellos vamos a empezar esa dinámica. El país está cansado de que un precandidato llegue a un escenario, se eche un discurso y diga lo que quiere. Fenalco les quiere manifestar lo que los empresarios piensan y preguntarles qué van a hacer. Se trata de mostrarles líneas de pensamiento y exigirles un poco.



Ya se ve la reactivación, ¿ahora qué le preocupa al comercio?



Sí, la economía se está recuperando pero la preocupación es que la generación de empleo no responde a la misma velocidad con que se recupera la economía. Es hora de que el país revise el tema.



Y también la inseguridad. Nosotros habíamos dicho que mientas al comercio lo dejen trabajar tranquilo le responde a Colombia. Fíjese que en julio la economía creció 14,3% y el comercio lo hizo 39,5%, o sea fue el jalonador de la economía.



Y cuando yo digo que nos dejen trabajar me refiero a un escenario de no restricciones, de seguridad, de no bloqueos, no saqueos, no violencia, sin paros.



¿No es solo en Bogotá?



Lo que pasa en Bogotá es ‘la tapa de la olla’, pero también se ha complicado mucho en Cali, Medellín, Ibagué y en ciudades intermedias.



¿Falta acción del Gobierno Nacional o de las autoridades locales?



Los comerciantes y los ciudadanos están cansados de que se tiren la pelota los unos y los otros. El hecho es que no hay resultados en seguridad, que asuman la responsabilidad los que la tienen que asumir. Hay que reformar muchas cosas para que esto funcione.



¿Qué sigue luego de la reactivación?



Una enorme expectativa frente a lo que va a pasar con el país el próximo año y el próximo gobierno. El comercio debe tener políticas públicas muy definidas porque impulsa la economía.



¿Qué tanto pegan la devaluación y el aumento de precios a las ventas?



La reactivación en ventas es muy buena pero los márgenes de los comerciantes se han reducido porque, o terminan trasladándole los precios al consumidor en un escenario de reactivación, lo que no es conveniente ni oportuno, o se asume en pro de esa recuperación. En algunos productos no hay nada que hacer, y se han encarecido.



¿Eso impactará los resultados de fin de año?



Por el contrario, así sea con márgenes menores hay una gran expectativa por la temporada de fin de año, porque venimos de menos a más. Desde luego, la idea es recuperarse con las fechas ‘promo’: los tres días sin IVA, Halloween, Cyberlunes, Black Friday y la temporada decembrina. Diciembre será la gran revancha del comercio del 2021.



¿Cuál es el anuncio en materia tecnológica?



Vamos a ser el primer gremio que firmará con el Centro de Cuarta Revolución Industrial un convenio de cooperación para desarrollo y transformación tecnológica de pequeños y medianos comercios.



¿Y qué pasará con la OMC?



El segundo día del Congreso, el viernes, vamos a estar en vivo y en directo, conectados como invitados en representación de Colombia, al Foro Mundial de Comercio que organiza la Organización Mundial de Comercio y el Instituto de Comercio Internacional.



Escogieron a Fenalco para participar porque, según su criterio, sobresalió como un gremio generador de ideas para salir de la crisis de la pandemia. Especialmente, destacan la propuesta del subsidio a la nómina que fue nuestra y que dio nacimiento al Paef.



Constanza Gómez Guasca