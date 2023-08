Los puntos claves de Anato en el Consejo Gremial

El pasado martes, los distintos gremios del país estuvieron reunidos con el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, con el fin de dialogar sus preocupaciones e iniciativas para mejorar la situación económica y social que impacta al país.



En el caso de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la presidenta del gremio, Paula Cortés Calle, señaló tres ejes centrales que le planteó al Gobierno: inseguridad, reactivación y proyectos para potencializar los destinos PDET.



“Estuvimos reunidos con el presidente Petro y tuvimos la oportunidad de plantearle el apoyo a su plan de gobierno, aquí estamos de acuerdo que si al gobierno le va bien a todos nos va bien, el apoyo es indispensable a todos los presidentes, pues todos han visto en el turismo un apoyo importante. Sin embargo, le dijimos al gobierno que estábamos muy preocupados por la inseguridad. Debe ir mucho más en gobernaza y con cada uno de los destinos. Preocupan los paros. Eso genera inseguridad”, dijo Cortés.



“El Consejo Gremial tiene toda la fuerza del país Apoyo a los destinos PDET, Anato tiene un proyecto armado para la economía popular en el turismo, queremos llegar a los empresarios de esos destinos para trabajar de una manera formal, ahí haremos un aporte no solo al turismo y al país”, agregó.



La intención del gremio es apoyar a los pequeños operadores. “Ayudar al país, sacar a estas personas de otras actividades y sean los operadores de estos destinos donde no hemos ido”, remarcó la líder.



Así mismo, fue enfática en señalar que es necesario revisar las tasas de interés y bajarlas, pues considera que estas pueden llegar a ser ‘un freno en la economía’, y se podrá tener una desaceleración en la economía.



“Por eso es tan importante tener unas ayudas en este caso. Son ellos los que nos pueden ayudar en el segmento del turismo a niel nacional e internacional”, concluyó.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio