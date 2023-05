'Por salvar a Viva, Avianca no debe dejar de ser una aerolínea viable'

En el marco del Aviation Day, desarrollado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) en Bogotá, se discutió el futuro de la aerolínea Viva tras la publicación de la resolución en segunda instancia, donde la Aeronáutica Civil ajustó los condicionamientos para la integración con Avianca, esto teniendo en cuenta las observaciones de las intervinientes y compañías interesadas en el proceso.



Si bien el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, con estos cambios esperaba una positiva a la resolución por parte de Avianca, Adrián Neuhauser, CEO de la aerolínea, se limitó a responder en el panel ‘La aviación al servicio de los colombianos’, que las condiciones “mejoraron marginalmente” en la resolución, sin evocar mucho optimismo.



“Nuestra idea es salvar a Viva siempre y cuando se den condicionamientos que permitan que Viva sea una unidad económica que se autofinancie, no poner en una situación a Avianca donde deje de ser viable. Recibimos una resolución con ajustes, tenemos cinco días para revisarlo y estamos en ese proceso”, dijo al respecto Neuhauser.



Además, señaló a las autoridades aéreas, a los asistentes y al sector en general, la importancia de esta industria, de la salud financiera y del dialogo constante con el Gobierno.



“Somos una industria esencial, pero es una industria frágil. Asumir que siempre vamos a estar ahí, darnos por hecho es un riesgo. Avianca pasó por un capitulo 11 muy complicado por la pandemia y estuvimos apunto de desaparecer. Viva y Ultra también demuestra que somos una industria frágil. Por eso, los actores de este sector debemos ser tratados como socios, con la que hay que tener dialogo y buscar soluciones en conjunto”, concluyó.



No obstante, mientras que Avianca se muestra menos animado con estos ajustes, competidores aplauden la labor realizada por la aeronáutica pues recoge las preocupaciones del sector a grosso modo.



Por ejemplo, para Eduardo Lombana, presidente de Wingo, en el caso de los 'slots', concuerda con la Aeronáutica Civil. Señala que con un mayor acceso a estos en el aeropuerto internacional El Dorado, se generará el ingreso de más competidores, lo que a su vez se traduce en una mayor oferta y menores precios.



“La gran ventaja de poder asegurar que haya distintos operadores en las franjas horarias de mayor demanda, donde el viajero quiere viajar a esa hora y no a otra, garantiza que Wingo y otras aerolíneas puedan ofrecer mayores tarifas, es la relación oferta y demanda, las personas quieren más competitividad, menores tarifas y mejor servicio. De esta manera, tener acceso a los slots de mayor demanda es fundamental para el país, no solo es que nosotros queramos acceder, el país necesita mayor diversidad en esas franjas horarias”, dice Lombana.



Aunque aún Avianca tiene hasta el sábado (cinco días contados después de la notificación de la resolución) para resolver si acepta o no estos condicionamientos, el mercado y el sector están expectantes sobre el futuro de Viva, el cual tiene menos músculo financiero para revivir.



Hasta el momento, Latam ha tomado cinco de los aviones que eran de Viva, los ha pintado de blanco y los tiene en funcionamiento, esto como parte de su plan de expansión.



Adrián Neuhauser, CEO de Avianca. EFE

Competencia, la clave

Para Paula Bernal, country manager de Iata, generar competitividad en el país, es necesario para brindar un mejor servicio y a menores costos.



Desde que a Colombia lo azotó la coyuntura macroeconómica actual, el sector aéreo ha hecho un esfuerzo adicional por mantener sus precios competitivos, sin embargo, cargas impositivas, un IVA que regresó al 19 % y un combustible que llega a pesar el 45 % de los costos de una aerolínea, son unas de las principales preocupaciones de la industria en el país, pues países como Chile o Brasil, los tiquetes no tienen impuestos.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio