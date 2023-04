Los planes que tiene Avianca para Viva de concretarse la integración

Este martes, en en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, las directivas de Avianca, en cabeza del CEO de la compañía, Adrián Neuhauser, y Fred Pedreira, el COO, se refirieron al avance del proceso Avianca – Viva, en el cual reiteraron la necesidad de una pronta decisión.



"Estamos esperando que nos autoricen entrar. Esperamos formar parte pronto y nos preocupa la dilación. El tiempo es esencial. Confiamos en que la Aeronáutica tome una decisión pronta", dijo Neuhauser.



De darse el negocio, Neuhauser reconoció sobre el reinicio de operaciones de Viva que se hará si la decisión de la Aerocivil tiene en cuenta la postura de Avianca.



En caso de que eso suceda, la empresa entraría a revisar las obligaciones de Viva para explotar diferentes posibilidades de operación. Una de ellas, comentó Neuhauser, sería contratar a la línea aérea para que opere a nombre de Avianca.



"No tenemos detalles de las obligaciones de Viva. Queremos echar andar la línea aérea lo antes posible, pero no la podemos integrar antes de saber cómo está, necesitamos encontrar capacidad", señaló el directivo.



Vale recordar que el Ministerio de Transporte anunció el lunes 24 de abril, que si bien tienen hasta el día 4 de junio para una decisión sobre la integración este martes 25 se podrá saber si habrá o no negocio entre las aerolíneas.



Neuhauser también se refirió a las condiciones que puso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para cerrar la investigación administrativa por prácticas restrictivas a la competencia.



"Nosotros estamos en la etapa de análisis de la propuesta de la SIC. La mayoría nos parecen razonables, otras no las entendemos y vamos a pedir explicación", explicó el CEO de Avianca.



Pese a los tropiezos, el director habló sobre el incio del Grupo Abra, confirmado entre Avianca y la aerolínea brasileña Gol.



"Abra es una realidad. Hay capital común entre nosotros y Gol. El reto ahora es la venta cruzada, la integración de viajero frecuente, cultura de capital, entre otros", dijo Neuhauser.



Para que este dé inicio, se espera que ese proceso tome entre 12 y 18 meses.



Por último, Avianca anunció que a lo largo de este año contratará a 170 pilotos, entre quienes espera incluir a excolaboradores de Viva.

