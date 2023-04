Más espera para el plan de integración entre Avianca y Viva

Archivo particular

La suerte de la decisión sobre la integración de Viva y Avianca quedó a la expectativa de la interpretación de los nuevos conceptos jurídicos que esgrimió la Procuraduría General de la Nación, que señaló que hubo fallas en la resolución 00518 del 21 de marzo de 2023 de la Aeronáutica Civil, mediante la cual esta se aprobó con fuerte condicionamientos.



(Lea: Avianca ha movilizado 105.100 pasajeros afectados por la crisis aérea).



Según Fernanda García Flórez, procuradora 119 Judicial II ante lo Contencioso Administrativo, se habría aplicado la ley incorrecta y por eso se permitió la intervención, interponiendo recursos, de otras aerolíneas pese a que la ley adecuada sólo les hubiera permitido dar información.



Ante ello, el miércoles Viva Air indicó que los requerimientos por parte de terceros interesados fueron ya atendidos en las fases anteriores del proceso, y las nuevas intervenciones conllevan a demorar injustificadamente aún más una integración clave para la conectividad del país.



(Además: Wingo pide reevaluar la asignación de los 'slots' en El Dorado).



“Viva reitera que de continuar con la falta de apoyo financiero inmediato que la llevó a la suspensión de operaciones, se imposibilita la reanudación de sus operaciones y se compromete su supervivencia de manera definitiva”, advirtió la empresa.



En ese proceso de interposición de recursos, Avianca señaló que sus comentarios estuvieron relacionados con la solicitud de aclaraciones y modificaciones específicas que permitan que las reglas sean viables y aplicables a la luz de la realidad actual del mercado aéreo del país, y que realmente hagan viable la operación de la aerolínea low cost, que ya no tiene 22 aviones, sino aproximadamente la mitad.



(Lea: JetSmart también presentó apelación por integración de Avianca y Viva).



Entre tanto, Latam Airlines en su recurso pidió definir algunos criterios y elementos de tal forma que no se generen ineficiencias en el uso de los slots de Viva, que aún no se han liberado porque la decisión no está en firme.



A su turno, Wingo instó a revaluar la asignación de slots en el aeropuerto El Dorado para brindar un acceso competitivo en el mercado, tema sobre el cual Avianca pidió que en horas pico de estos turnos para despegue y aterrizaje, Viva se enfoque en regiones que requieren de amplia conectividad, como San Andrés, Leticia, Santa Marta y Riohacha.

PORTAFOLIO