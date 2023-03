Aerocivil avalaría integración Viva-Avianca, con fuertes condiciones

Tras varios meses de análisis y de debate jurídico, que desde hace casi un mes viene enmarcado en la suspensión de operaciones de Viva por una fuerte crisis de liquidez, la integración de esta aerolínea de bajo costo, con su similar Avianca, sería aprobada por parte de la autoridad aeronáutica.



Según conoció Portafolio, la decisión implicaría la adopción de fuertes medidas de remediación a la asignación de los slots (franjas de tiempo para el aterrizaje y despegue de aeronaves), proceso en el cual Avianca ofreció ceder 155 slots y en el cual la puja de sus competidores ha sido que se libere un porcentaje importante de aquellos en horarios premium.



En este sentido, fuentes del mercado dijeron que la autorización comtemplaría un proceso de reorganización de los slots en esta terminal, así como de los derechos de tráfico y en posiciones de parqueo en los aeropuertos de Medellín y Cartagena.



Y explican que si bien en el tema de slots de El Dorado la Aeronáutica Civil se rige bajo las recomendaciones de la Iata (reconocimiento de slots históricos por alta congestión), al haber una solicitud de integración se plantearía ejercer un derecho de reorganizar estos slots, que son propiedad de la entidad estatal.



Sin embargo, si las aerolíneas interesadas ven que los condicionamientos de la aprobación son muy fuertes, se abre la posibilidad de que Avianca pueda desistir si en sus análisis las cuentas dan que es mejor no materializar la integración y seguir como está, para no perder mercado.



Portafolio también conoció que, hasta el momento, la Aerocivil no dará una conferencia de prensa, sino que van a enviar durante el día un comunicado de prensa con un enlace a la resolución respectiva.



También se pudo establecer que hasta el momento varios de los interesados no han sido notificados y se prevé que durante el día la Aerocivil contacte a las partes interesadas para en la tarde notificar con la resolución en mano.



Otras fuentes consultadas señalaron que desde el viernes pasado la decisión ya habría estado lista, pero se decidió aplazar su notificación a las partes y divulgación a la opinión pública debido a que ese mismo día el Gobierno había agendado la presentación de la reforma laboral.



Noticia en desarrollo...