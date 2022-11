Inteligencia Artificial, fundamental en el nuevo portafolio de Legis

Con 70 años de historia, la compañía Legis, ha dado un vuelco en su operación y concentra el 65% de su negocio en el campo digital.



Así lo revela José Antonio Currea, su gerente general, quien explicó que la analítica y la Inteligencia Artificial han sido fundamentales en el desarrollo del portafolio de plataformas y soluciones que ofrece la compañía a sus clientes.



¿Cómo le va a Legis?



La empresa cumple 70 años. Hoy produce contenido jurídico, contable, tributario y de comercio exterior, de construcción y de talento humano y genera soluciones como las reconocidas formas minerva, las hojas de vida y los formatos de caja que ayudan al empresariado en donde no hay Internet.



Y como compañía esperamos crecer en términos de soluciones tecnológicas. Tenemos Legis Xperta que es sobre la parte normativa. En comercio exterior contamos con Legiscomex.



También está disponible el sitio especializado Ámbito Jurídico que también saca al mercado 40.000 ejemplares al mes, salimos quincenal. En esas plataformas tenemos un crecimiento de 45%.



En Gestión Humana, en particular, estamos creciendo un 28% y en Construdata estamos en 26%. Estamos con crecimiento de dos dígitos y esto se debe, por una parte, a que si bien la economía misma nos ayuda, en época de pandemia también incorporamos mucha tecnología. Por ejemplo, en el buscador jurídico incluimos Inteligencia Artificial y hoy en día somos capaces de hacer resúmenes de sentencias sin perder la esencia jurídica de los documentos, que es lo fundamental.



¿Cómo funciona el servicio?



Es un modelo por suscripción en el que la gente adquiere el acceso a la plataforma, lo compran las empresas, agencias del estado, el abogado o el contador independiente y las grandes compañías. Nosotros recogemos los documentos jurídicos, los analizamos y proveemos ayudas prácticas.



¿Cuáles son los ingresos de Legis?



Para este 2022 estarán rondando los $80.000 millones.



¿Cuánto corresponde a digital y cuánto a productos tradicionales?



En temas de soluciones tecnológicas corresponde al 65%, mientras que el componente editorial es 35%.



¿Qué inversiones han hecho para dar ese vuelco y que planes tienen?



Hemos hecho inversiones superiores a los $10.000 millones en tecnología en los últimos cuatro años. Hacia adelante nosotros proyectamos algo superior a los $8.000 millones en plataformas.



¿Con algún producto en especial?



Sí. Nosotros queremos seguir complementando Legis Xperta y fortalecer las soluciones basadas en Inteligencia Artificial para el mundo jurídico, tributario, contable y de comercio exterior.



¿Cuál es la diferencia entre una plataforma y una solución?



Con una plataforma se compra la suscripción, mientras que con las soluciones se diseñan productos con los cuales nos acogemos a las necesidades particulares del cliente. Eso tiene que ver con plataformas y consultoría.



¿A cuál modelo apuntan más?



Mantenemos la esencia de la compañía desde hace 70 años que es hacia fortalecer el tejido empresarial y ayudar al empresario a tomar decisiones más informadas, básicamente.



¿Están al alcance de las pymes?



Las pymes acceden a estos productos. La gran diferencia entre la pequeña y mediana empresa con la de mayor tamaño es el número de clientes. Les damos el mismo contenido y tenemos escalas de precios por usuarios.



¿Como van en internacionalización?



Tenemos Legis Perú, Legis Venezuela y tenemos una alianza con un tercero en Panamá que tiene nuestra plataforma, pero ofrece contenido allá.



Estamos en este momento creando un Ambito Jurídico Perú y trabajamos en una actualización tecnológica en ese país para poder apalancar nuestro crecimiento. La internacionalización está orientada principalmente al Pacífico, esto tiene que ver también con Chile, Centroamérica y México.



¿Cuál es la situación en Venezuela?



Estamos bajo la realidad que tiene hoy cualquier empresa en ese país. Vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve toda esa apertura de fronteras.



Con el acceso a tanta información que existe hoy ¿Cuál es el valor de Legis?



El gran valor de Legis es que nosotros entregamos contenido curado. Hacemos más eficiente la función de los profesionales, ayudándolos a llegar directamente a estructurar una estrategia jurídica, contable o tributaria porque nosotros los llevamos de la mano y les ayudamos a resolver preguntas.



Esa es la gran diferencia, el tiempo, la confianza y la garantía de seguridad jurídica. Con Legis Analítica nos leemos para una sola línea jurisprudencial 3.800 sentencias, de las cuales solo 70 son relevantes. Si nosotros no tuviéramos eso, la gente tendría que ir a las 3.800 y gastar tiempo para encontrar las más usadas y más relevantes.



¿Van a cambiar de sede?



Ha habido mucha especulación al respecto, en la Avenida El Dorado nosotros llevamos 40 de los 70 años que cumplimos. Ahora nuestra planta se ha trasladado a la zona industrial de Funza y las oficinas las vamos a tener en el norte de Bogotá.



Constanza Gómez Guasca

PORTAFOLIO