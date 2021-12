Inteligencia artificial impulsa la sostenibilidad de los vehículos

Archivo particular

Con la urgencia de migar a una economía sostenible, las empresas están cambiando sus hábitos de producción y también sus sistemas de transporte. Geotab, una empresa de soluciones basadas en inteligencia artificial y telemática para vehículos, permite a las compañías optimizar sus flotas de manera que estas estrategias sean rentables.

(Venta de vehículos eléctricos se ha duplicado en Colombia).

Su vicepresidente de ventas para Latinoamérica, Juan Cardona, en entrevista con Portafolio, explicó que con información, los sistemas de transporte y los vehículos de las empresas que usan combustibles pueden optimizar su consumo y ser sostenibles sin necesidad de cambiar toda su flota a un sistema eléctrico.

¿Cómo, a través de la inteligencia artificial, se puede optimizar el rendimiento de los vehículos y hacerlos más sostenibles?

Con la inteligencia artificial o la telemática, los vehículos pueden convertirse en una parte inteligente de toda una cadena de distribución de una empresa. De modo que, con estas herramientas las flotas pueden ser más eficientes, repartiendo más productos y gastando menos insumos, así reducen su impacto ambiental y son más sustentables.

¿Cuáles son esas herramientas que hacen esto posible?

Ahí es donde aparece el big data o la inteligencia artificial. Depende de la complejidad del vehículo, la compañía puede obtener información, a través de una red móvil, para saber qué decisiones tomar respecto a convertir a esa flota en un sistema inteligente, como por ejemplo, el consumo del combustible. Con esto, Geotab puede dar recomendaciones sobre la forma de conducir o el tipo de carretera.

(Escasez de carros y precios altos afectan a la industria automotriz).

Sin embargo, si el vehículo, por sus características, no puede suministrar esa información necesaria para el diagnóstico, la empresa puede dotar de toda la tecnología adicional que requiera para obtener los datos. Nosotros tenemos la idea de ‘lo que no puedes medir, no lo puedes administrar’. Entonces agregamos medidores según lo que el cliente desee saber.

¿Cómo se aplicaría la IA a los sistemas de transporte masivo de las ciudades colombianas?

Lo que la Inteligencia Artificial hace es identificar las zonas con más congestión y elegir los tipos de buses que necesitan esas rutas para rendir mejor. Lo mismo sucede con estos puntos con alto grado de contaminación, ahí si deben implementarse flotas eléctricas.

Con esta analítica, los sistemas pueden rendir mejor y consumir menos carburante que es lo que genera estas emisiones de gases de efecto invernadero.

Cuando se necesitan los sistemas eléctricos, ¿cómo Geotab asesora a las empresas y a los gobiernos?

Para esta transición, Geotab puede asesorar a la empresa en la cantidad de vehículos y cuáles son los adecuados. Por ejemplo, si un operador de transporte tiene 100 buses de combustión; nuestro sistema EDS, basado en los parámetros de transportes, de uso y el tráfico, puede decirle a esa empresa que de esos 100 solo cambie 15, porque no le conviene cambiar más.

Además, teniendo en cuenta la información del mercado de vehículos eléctricos en Colombia, puede sugerirle el tipo de modelo más óptimo.

Para las empresas, ¿qué tan rentable es asumir esta tecnología para adaptar sus vehículos?

Un dato que hay que mencionar respecto al ahorro es que, en Colombia más o menos el consumo de combustible en un vehículo pesado es de cinco o seis kilómetros por cada galón. Esto en un país desarrollado está entre ocho o 12 kilómetros, incluso en Estados Unidos llega a 15.

Entonces, implementando esta tecnología, las empresas que se dedican, por ejemplo, al transporte de productos pueden ahorrar en combustible y optimizar sus camiones por carga.

¿Qué tanto ha sido acogida Geotab en Colombia y cuáles son sus planes?

En Colombia hemos tenido gran respaldo. Trabajamos con grandes empresas como Argos, Bimbo, Bavaria y Pepsi. Tenemos más de 15.00 vehículos usando nuestro sistema. Más de 250 empresas, grandes, medianas y pequeñas que son nuestros clientes.

El interés en Colombia es especial porque vemos en el país un gran potencial por su topografía, por sus vehículos, y sistemas tan diferenciados. Además, queremos establecer alianzas con el Gobierno, así como lo hemos hecho con Estados Unidos, para crear ciudades inteligentes.

JULIANA PEÑA