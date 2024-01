¿Qué le falta a los líderes empresariales para entender a la inteligencia artificial?

Roberto Hall, socio director de Heidrick & Struggles en Colombia, explica que desde esa compañía crece la búsqueda por expertos en inteligencia artificial en las organizaciones. Igualmente, llama la atención sobre la importancia de que quienes hacen parte de las juntas directivas se sensibilicen más hacia estos temas y, en general, por la transformación digital.



¿Cómo trabajan ustedes?



Estamos viendo que el tema de la inteligencia artificial, afecta de una manera positiva los temas de reclutamiento de personal. Es un complemento que nos facilita muchísimo nuestro trabajo y que nos da una serie de herramientas y alcances antes no conocidos.



No obstante, hay que tener una aproximación respetuosa y cuidadosa porque esto también depende de la información y de las bases de datos que estén previamente cargadas y todo lo que tiene que ver con big data.



En la firma tenemos un socio a cargo de la práctica de inteligencia artificial para buscar expertos para nuestros clientes. Estamos buscando más o menos unos 200 ejecutivos expertos en IA alrededor del mundo en este momento.



¿Notan mayor demanda por este tipo de perfiles?



Sí, hablar de 200 posiciones de alto nivel actualmente, era algo que no se presentaba hace 3 años. Y no solo se trata de buscar expertos en las áreas de inteligencia artificial.



Aquí hay un tema muy importante respecto a las juntas directivas. Estamos viendo que por ejemplo, en la última encuesta de Heidrick & Struggles ni siquiera el 20% de los miembros de junta tienen un conocimiento en el tema de inteligencia artificial. No se requiere que el miembro de junta sea experto, pero que sí conozca y tenga la sensibilidad hacia el tema y lo tome como un bastión estratégico de la organización.



¿Hay rezagos a nivel de alta dirección sobre temas como IA y transformación digital?



Sin duda, y eso es lo que está pasando. Por un lado, no hay el conocimiento suficiente y hasta ahora, los ejecutivos y los encargados de las funciones están abrazando, apoderándose del concepto y aprovechándolo al máximo en sus proyectos y comenzando a entenderlo.



Pero la gran barrera es que en la encuesta que mencioné previamente que hicimos, de cada cinco ejecutivos, dos dicen que no tienen la exposición a la junta directiva para hablar de los proyectos basados en IA. Entonces, cuando hay una desconexión entre los ejecutivos y la junta directiva, la importancia y la prioridad que se le da los temas de inteligencia artificial es menor.



Entonces, hasta que no se comiencen a crear estos canales entre las áreas técnicas y las funciones de negocios con las juntas va a ser muy difícil que el tema se desarrolle adecuadamente y sea adoptado por las organizaciones de una manera eficiente. Creo que es uno de los retos sin duda, pues es un concepto muy nuevo, muy, polémico y muy útil. Hay que entender cómo adoptarlo.



Pensemos en una junta y una organización que entiendan la importancia de la IA ¿por dónde empezar?



Los usos que más estamos viendo y lo vemos a través de los chatbots tienen que ver con todo lo relacionado con servicio al cliente dentro de las grandes organizaciones. Probablemente en el sector financiero hay muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial, sin duda, es uno de los sectores que siempre ha tenido unos desarrollos de transformación digital importante, en especial la banca (no todo el sector financiero) y ha sacado partido a este tema.



En talento humano, para entrar en nuestra materia, pues hay muchas herramientas que nos ayudan en nuestro trabajo diario sin que eso signifique que va a reemplazar la gestión que desde los humanos podemos hacer.



¿Están disipadas las dudas o cree que hay inquietud sobre los riesgos de reemplazar a las personas en ciertas tareas?



Todavía hay mucha preocupación y falta mucho por ver. Lo que pasa es que lo más importante es adoptar la inteligencia artificial como parte de la actividad diaria de un ejecutivo o de un empleado porque al final lo que esto termina es facilitándole su trabajo y volviéndolo mucho más eficiente. De hecho, tuve la oportunidad de conocer un estudio de Mckinsey sobre el incremento de la productividad a través del uso de la inteligencia artificial y se vuelve evidente.



¿Qué tan dispuestas están las empresas a invertir?



Lo que está pasando es que hoy lo que se necesitan son expertos en inteligencia artificial y programadores en inteligencia artificial para poder dominar el monstruo o sacarle provecho.



¿Las empresas tienen que trabajar para fijar reglas de juego en torno a ese aprovechamiento?



Creo que esto tiene que comenzar a surgir y seguramente aparecerán agencias verificadoras de la información y al final muchas de estas también se basarán en inteligencia artificial para poder verificar esta información que sale de las fuentes abiertas de inteligencia artificial.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio