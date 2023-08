‘Inteligencia Artificial seguirá siendo clave en la ciberseguridad’

Así como la Inteligencia Artificial (IA) ofrece soluciones en algunos campos, también implica retos para su aprovechamiento. La ciberseguridad no es la excepción, pues como lo explica Enrique Fenollosa, mánager para Latam de la multinacional española de ciberseguridad, “la IA como cualquier tecnología no es intrínsecamente buena ni mala, depende de cómo la usemos, y ahí radica el desafío”.

Portafolio conversó con él para hablar sobre cómo sacarle provecho a la IA, sobre tendencias en ciberseguridad y sobre cómo está Colombia en esta materia, entre otros temas.

¿Cuáles son las tendencias que están marcando pautas en ciberseguridad?



Actualmente, continuamos viviendo una situación de conflicto y esto hace que sea más que probable que veamos un incremento de las operaciones de grupos ‘APT state-sponsored’ (amenazas persistentes y avanzadas realizadas por los propios Gobiernos: son hackeos continuos, silenciosos y muy destructivos) contra intereses estratégicos de diferentes países.

Esto incluirá ciberataques contra infraestructuras críticas como hospitales o centrales eléctricas, por ejemplo, que pueden impactar directamente en la sociedad. En este sentido, el aumento de dispositivos de control conectados a Internet sin una correcta securización seguirá siendo uno de los talones de Aquiles de nuestra seguridad.

Otras de las previsiones es que en este año se mantendrá la tendencia al alza de las operaciones de grupos de cibercrimen, en especial los relacionados con ataques de ransomware operado contra todo tipo de objetivos.

Por último, se ha resaltado que la Inteligencia Artificial (IA) seguirá siendo una pieza clave en la ciberseguridad en el apoyo en diferentes ámbitos como la gestión de incidentes, en las capacidades ofensivas o la monitorización de fuentes abiertas.

¿Podemos decir entonces que los ciberataques están en aumento, estables o a la baja?

En realidad, no hay una fuente unificada de la que podamos obtener un dato objetivo acerca del número y la evolución de los ciberataques a nivel global, ya que cada actor (CERT, Consultora, Organismo Público, Empresas Especializadas, etcétera) recoge e interpreta los datos que tiene a su alcance, pero no pueden contener todo el escenario.

En cualquier caso, hay algo en lo que coinciden prácticamente todas las fuentes: los ciberataques están un fuerte aumento, se habla de incrementos entre 50 y 100 %, o incluso de exponencialidad en la evolución.

Es muy improbable visualizar un futuro en el que los ciberataques disminuyan o desaparezcan, teniendo en cuenta la evolución tecnológica y la hiperconectividad, así como la no tan alta complejidad de iniciarse en el mundo de la ciberdelincuencia (todo está en internet) y lo lucrativo de estas actividades ilícitas. Incluso existen estados que supuestamente patrocinan las actividades hostiles en el cibermundo para usarlas como vía de obtención de divisas y financiación.

Con este panorama, sumado a la consolidación de Internet como el “quinto dominio” (además de tierra, mar, aire y espacio) de los conflictos entre países, me atrevería a apostar que conviviremos con la ciberseguridad por muchos años.

¿Cómo está Colombia en materia de ciberseguridad comparado con sus vecinos?

Si entendemos vecinos en un sentido amplio, la respuesta sería depende de con quién nos comparemos. Es evidente que Colombia no ha sido indiferente a la problemática ciber: ha puesto en marcha política pública, regulación e instituciones, está en numerosos foros internacionales y coopera ampliamente con otros países. Por otro lado, existen iniciativas sectoriales muy destacables, como la del sector eléctrico o el financiero, y muchas compañías del país se están tomando el problema muy en serio.

Sin embargo, siendo realistas, queda camino por recorrer para aproximarnos a niveles europeos o norteamericanos, con la desventaja de que ser una economía menos desarrollada no es un atenuante, dado que los ciberatacantes no van a tratar a compañías, entidades públicas o ciudadanos de forma más benevolente por el hecho de ser colombianos. Un delincuente cibernético sencillamente atacará a aquel que le sea más fácil, y esta es una actividad ilícita insensible a las fronteras. De modo que, si otros están mejor protegidos y nosotros no hacemos bien la tarea, seremos golpeados con mayor dureza.

Es fundamental que la sociedad sea consciente del riesgo y el posible impacto, tomando las medidas adecuadas para protegerse, algo que no es inalcanzable. Gobierno y empresa privada deben priorizar presupuestos y tomar medidas efectivas si no queremos ser cada vez más un blanco más fácil y vulnerable.

Hablaba de la Inteligencia Artificial, ¿puede ser una aliada para combatir los ciberataques?

Este es realmente un tema candente entre expertos y profesionales de diferentes sectores, no solo del de ciberseguridad. Sin duda la Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y va a revolucionar nuestras vidas, más de lo que estamos visualizando y más rápido de lo que creemos.

Como cualquier tecnología no es intrínsecamente buena ni mala, depende de cómo la usemos, y ahí radica el desafío. Los delincuentes se han mostrado especialmente hábiles a la hora de incorporar medios tecnológicos a sus actividades ilícitas, y si nosotros no somos capaces de hacer lo mismo estaremos en desventaja.

Nosotros, como empresa absolutamente especializada en ciberseguridad con una fuerte inversión en I+D+i, llevamos años incorporando Inteligencia Artificial a nuestra tecnología y procesos, ayudándonos a ser más efectivos y productivos, detectando situaciones que antes eran más complicadas de ver, y apoyándonos en dichas tecnologías para comprobar las defensas de nuestros clientes, del mismo modo que lo haría los potenciales ciberatacantes.

Entonces, sin duda, la respuesta es que sí, sin paliativos, pero cuidado porque a la vez que una aliada también va a ser una dura adversaria.