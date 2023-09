Inter Rapidísimo llevará los envíos a las veredas del país

Con el paso del tiempo, Inter Rapidísimo se ha adaptado a las necesidades del mercado y ahora, con la fuerza que ha tomado el e-commerce, le apuntan al modelo dropshipping al contar con la infraestructura para ello.



Así mismo, en entrevista con Norman Chaparro, presidente y fundador de Inter Rapidísimo, el líder de la empresa señaló que le apuntarán a llegar a cada vez más al campesinado del país.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

¿Cómo reciben la noticia de que son la empresa de mensajería con más envíos?

​

Estamos muy contentos porque logramos ocupar el primer lugar como la principal empresa de mensajería en el segundo trimestre, según número de envíos individuales, en el Boletín Trimestral del Sector Postal del Ministerio de las TIC.



Es un resultado del trabajo diario, de las pequeñas victorias. Nos enfocamos cada día en hacer las cosas bien. Nunca nos propusimos ser los número uno, y ahora estamos entre las 500 empresas más grandes del país y ahora la primera del sector.



Hicimos una empresa para ganar dinero y ahora somos una de las más rentables y de las mejor administradas del país.



Ser el número uno es una responsabilidad muy grande. Lo más fácil es llegar, lo difícil es mantenerse.



(Vea: Ecopetrol: condenan a exempleada por robar $58 millones en viáticos).



¿Cómo les fue en este primer semestre?

​

Teníamos proyectado crecer 25% respecto al año pasado. En los últimos años hemos percibido unos crecimientos increíbles. En el año de la pandemia crecimos 78%, en el 2021 adicional crecimos 35% y en el 2022 crecimos el 29%.



Si bien, siguiendo la tendencia creímos que creceríamos un 25%, hemos registrado un crecimiento del 33% tanto en ingresos como en envíos.



Viendo como está la economía y los impactos por la inflación, es un extraordinario resultado.

Norman Chaparro, presidente y fundador de Inter Rapidísimo. Cortesía



¿Cuál es la meta a fin de año?

​

Mantenernos en el 33%.



¿Cómo han sobrellevado la subida del combustible?

​

Si bien el ACPM no ha tenido incremento, sí lo ha hecho la gasolina. Nosotros también transportamos en vehículos pequeños en las ciudades, estos vehículos a gasolina, han tenido un alza por la subida que ha tenido este insumo. Además, otros insumos han subido, aquí no producimos refacciones (llantas, aceites, etc) y han tenido un alza fuerte.



Tomamos la decisión, revisando estos altos costos en el mes de julio, de incrementar nuestras tarifas para garantizar la continuidad y prestación de nuestro servicio. No queríamos hacerlo, porque no es bueno, de hecho en enero no subimos las tarifas, pero lo tuvimos que hacer.



La gente ha entendido que todo está muy costoso.



Si sube el ACPM, los peajes y todo incrementa su precio, el último que resulta pagando todo es el consumidor final.



¿Cuánto subieron?

​

Con el fin de tener unas tarifas justas, subimos un 12,5%. Este valor es inferior respecto a lo que han subido nuestros costos.



(Vea: Empresa colombiana lidera el mercado de sillas gaming).



Para mantenernos debemos que tomar decisiones, no sabemos si en enero tendremos que hacer otro reajuste.



¿Qué proyectos vienen para la marca?

​

En 2009 llegamos a los 1.105 municipios allí tenemos 3.500 puntos físicos. Pero no nos vamos a quedar ahí. Acabamos de desarrollar el proyecto ‘De corresponsales postales’. Ya cubrimos todas las cabeceras municipales de todo el país y ahora estamos llegando a los centros poblados. La meta es llegar a los 750 puntos nuevos entre 2023 y 2024. Estos puntos van a estar en los ‘cruces’ de los centros corregimientos y las veredas para conectar a la población rural.



Es un proyecto de responsabilidad social más que rentable. Las personas del campo ya no van a tener que ir al municipio a hacer un envío o a recibirlo, solo deben ir al ‘cruce’. Serán las mismas tarifas de la cabecera municipal. Este proyecto les llevará calidad de vida.



También estamos expandiendo nuestros servicios ágiles a más ciudades. Rapidísimo Hoy, Rapidísimo AM y ahora Rapidísimo Noche. El comercio no duerme. Somos parte fundamental del E-commerce, por eso debemos llevar producto a cualquier hora. Vamos a expandirlo a más ciudades.



En el caso de ‘Pago en casa’ (que se lleva el producto, verifican que sí sean, pagan y transferimos al vendedor), vamos a ofrecer la opción de que puedan reclamar el dinero de manera física en nuestros puntos o llevarla en efectivo hasta su domicilio.



¿Y en tecnología?

​

Estamos fortaleciendo a nuestro portal ‘carrito.com’. Ahora tenemos 70 bodegas para almacenarle a nuestros comercios. Vamos a incorporar en nuestros camiones de reparto para almacenar productos de altísima rotación para hacer entregas en minutos.



Con esto, le apuntamos a un modelo de DropShipping, viajaremos a China y haremos las alianzas que necesitamos.



¿Por qué este modelo?

​

El mercado se volvió dinámico y exigente. Las cosas están hechas, solo buscamos la tecnología para generar prosperidad. Esperamos hacer muchas alianzas.



(Vea: Homecenter apunta a ciudades pequeñas: este es el formato que propone).



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio