Inter Rapidísimo lanza producto para evitar estafas digitales

Las empresas de transporte y logística no han parado de crecer desde que llegó la tendencia de las compras digitales. Con la rapidez que se está moviendo el mundo, las transportadoras han tenido que crear nuevos servicios para generar mayor cercanía con sus clientes.



().

En entrevista con Portafolio, Norman Chaparro, presidente de Inter Rapidísimo, contó las nuevas expectativas de la compañía de última milla, además de su nuevo producto de contraentrega para evitar estafas digitales.



().



¿Cómo van creciendo este año?



Vamos acorde a lo esperado, un poco más del 20% con respecto a 2021, en donde crecimos un 35%. Frente a la pandemia hemos doblado nuestro crecimiento.



¿El número de empleados ha crecido desde entonces?



En la medida en que Inter Rapidísimo ha crecido, también se ha vinculado una cantidad de personal con nosotros, tanto proveedores como empleados, hemos crecido de manera integral.



Con el retorno a la presencialidad, ¿han bajado los pedidos en línea?



El comercio electrónico llegó para quedarse. Nosotros como empresa de logística somos una parte muy importante de este comercio electrónico. Incluso tenemos un servicio muy importante para recuperar la confianza que se había perdido por compras con estafas o empresas de transporte que llegaban con envíos deteriorados, así que decidimos crear ‘pago en casa’.



¿Cómo funciona el servicio?



La persona compra y decide pagarlo en casa cuando sea de su entera satisfacción. Nosotros vamos, hacemos la entrega y, si sucede que no cumple las expectativas, le hacemos la devolución del dinero en máximo 24 horas al comprador. Esta es una garantía para hacer las compras como tienen que ser.



Este servicio no solo es para productos nuevos sino para productos de segunda. De hecho, nosotros nacimos hace 34 años haciendo mandados en una bicicleta de segunda mano.



¿Los pagos se ven más en efectivo o digitales?



El efectivo continúa siendo el rey en las transacciones en Colombia. Es muy importante llegar y decirle a la persona: “Tranquilo, en tu casa te cobro cuando lleve el producto”.



¿Qué tal ha sido la acogida de este servicio?



Excelente. Lamentablemente fuimos testigos de que una persona compraba una tablet y cuando le llegaba, era una tableta corona, eso generó una desconfianza grande. Con este servicio la persona tiene la oportunidad de revisar, de abrir, de ver su producto, como cuando va a una tienda directamente y decir: “esto fue lo que yo pedí”; y si no, no lo pago, es una garantía completa.



Además permite a las personas que no están bancarizadas en los diferentes rincones de Colombia y que no tienen seguridad al comercio electrónico, accedan.



¿Cuáles son las proyecciones?



En su momento teníamos unas proyecciones moderadas, pero estamos creciendo más o menos el 250% en esta clase de servicio, eso es bastante, es mucho más de lo proyectado en diciembre.



Norman Chaparro, presidente Inter Rapidísimo. PORTAFOLIO

El año anterior cerraron con 30 millones de envíos. ¿Cuál es la meta este año?



Desde que la empresa nació, el objetivo era conectar a todos los colombianos y nos propusimos llegar a todos los lugares. Cada día aumentan los envíos, ya estamos entre las dos empresas que lideran el negocio. Esperamos movilizar mínimo 36 millones este año, lo que corresponde al 20% que proyectamos crecer.



De la pandemia, ¿qué aprendizajes adoptó la compañía?



La transformación digital es fundamental para ser más competitivos, más rápidos, utilizar la inteligencia artificial, la analítica de datos, lo teníamos proyectado para cinco años. Cuando nos llegó la pandemia, nos tocó hacer uno desarrollos que quedamos aterrados con la rapidez y con esas victorias tempranas.



Ese es el mayor aprendizaje. Logramos desmaterializar la prueba de entrega, ya nuestros mensajeros hacen entregas desde el teléfono celular y hacen también ventas, incluso ya no es necesario el papel. Eso fue una apuesta muy grande, por encima de contribuir con el medio ambiente, le estamos entregando a nuestros clientes toda la información en línea sobre el envío.



¿Tienen planes de expansión?



Esperamos antes de junio tener una conexión con Estados Unidos, abriendo una sede en Miami para poder ayudar a los colombianos a comprar productos que aquí no se tienen y que allá se pueden conseguir a un precio económico. Hay envios hasta US$200 que están exentos de arancel y del IVA, la idea es traerlos rápido. Queremos ampliar nuestros centros de experiencia, no queremos ser un proveedor de ultima milla, queremos ser el mejor vendedor. Con alcarrito.com nuestros aliados pueden colocar sus productos y allí tenemos una gran vitrina donde hacemos desde la venta hasta la entrega en cualquier parte del país.



Por otro lado, queremos trabajar con drones para entregar envíos a nuestros mensajeros. Queremos volar, estamos trabajando por el momento con la Aeronáutica Civil, no será en las ciudades de Bogotá o Medellín, pero por ejemplo en el Amazonas sí. Podemos entregar hasta medicinas. Estamos buscando apoyo internacional para esto.



PAULA GALEANO BALAGUERA

​PORTAFOLIO