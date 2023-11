‘Nos remangamos la camisa y lo valoran’: Inter Rapidísimo

La pandemia marcó uno de los hitos claves para la transformación y supervivencia de un sector empresarial acostumbrado a hacer las cosas de una manera tradicional y mayoritariamente de forma presencial, pese a los avances que se habían venido dando en materia de digitalización.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Pero esa crisis por la que pasaron tanto las personas como las organizaciones representó una oportunidad para Inter Rapidísimo, empresa que hoy tiene a su CEO, Norman Chaparro, como uno de los cinco finalistas en la categoría a mejor líder empresarial de los Premios Portafolio 2023, que se entregan en Bogotá el próximo 28 de noviembre.



En diálogo con Portafolio, Chaparro destacó los cuatro pilares (ser livianos, ser humanos, ser vigentes y ser exponenciales) como la base para los logros de los años recientes.



Recientemente pasaron a liderar el ranking de envíos en el país. ¿Cómo han apalancado el crecimiento?





(Vea: Inter Rapidísimo desbancó del primer lugar a Servientrega).



La empresa siempre ha sido de mi familia y no hemos tenido ningún inversionista, pero lo bueno de Inter Rapidísimo es que jamás en la vida ha dado pérdida. Nos hemos basado siempre en hacer mucho con poco. Y nos hemos apoyado en cuatro pilares. No nos hemos gastado más de lo que nos ganamos en un tema lógico, de sentido común.



¿Cuáles son esas bases?



Lo primero es ser liviano. Para ser competitiva, una empresa tiene que ser livianita, que se pueda mover. Una empresa grande, compleja, es muy difícil que pueda atender y enfrentar la competencia de hoy.



(Vea: Inter Rapidísimo pintó carros con colores de la competencia: ¿por qué?).



Antes el pez grande se comía al chico, pero ahora el más rápido se come al más lento. En una visita que hice a FedEx entendí que el negocio no era tener más metros cuadrados para parquear carros, sino los metros suficientes para procesar los envíos. La clave del negocio es entregar y no ser el dueño de una flota.



Decidimos pasar los camiones a los conductores, que son quienes más los cuidan. Eso es ser liviano. Y de los 3.500 puntos de venta en los 1.104 municipios, Inter Rapidísimo no es dueño ni de un solo local, sino que todos son franquicias. Y el 100% de los mensajeros pasaron a ser socios de entrega. Nos apoyamos en la tecnología y eso es ser liviano.

InterRapidísimo, mensajero InterRapidísimo



¿Cuál es el segundo?

​

El otro es ser humanos. Muchas empresas creen que antes de entrar a trabajar las personas pueden dejar sus problemas en un locker y eso no lo puede hacer ningún empleado en el mundo. Nadie piensa, por ejemplo, que uno de los problemas más graves es el de salud mental. Por eso armamos un programa de prosperidad personal, a través de unos talleres de coaching ontológico. Son de altísimo impacto, ya que al terminar las personas reconocen que ese fue el mejor fin de semana de sus vidas.



Antes teníamos una rotación de personal de casi el 10% y ahora estamos en menos del 2%, que no es nada.



(Vea: Video: el millonario robo que sufrió la empresa Inter Rapidísimo).



¿Cuáles son los otros dos?



El otro pilar es ser vigente y para ello todos los días hay que estar haciendo las cosas bien, pero también innovar. Somos una empresa de envíos pero no nos quedamos ahí. Estamos ofreciendo unos servicios ágiles, rápidos, servicios de entrega el mismo día, en la noche, los sábados y los domingos. Ya los estamos expandiendo a nivel nacional.



Y creamos un marketplace para ayudar a nuestros a nuestros clientes a que suban sus productos y no les cobramos comisión. Y el último es ser exponencial, que es prácticamente una consecuencia de ser humano, de ser liviano y de ser vigente. Ser exponencial es el crecimiento.



¿Cómo se preparan para contingencias logísticas como las de la pandemia?

​

Creo que el tema de las alianzas ahora es muy importante. Es decir, llegar nosotros a México y empezar pueblo por pueblo a hacer lo mismo como cuando teníamos 35 años, ya no lo tenemos. Tenemos una experiencia y un know how para poderlo hacer.



(Vea: ¿Cómo es la apuesta de Inter Rapidísimo para evitar estafas digitales?).



Siempre pensando ser livianos, en ser humanos, en ser vigentes y en ser exponenciales. Se trata de quién haga las cosas mejor y nosotros trabajamos muy duro para eso. Nos remangamos la camisa y nos metimos en la candela y las personas lo valoraron. Me da mucha alegría porque son 8.000 familias que vivimos de este sueño.



¿Cómo ha sido el crecimiento de los últimos años?

​

Como volumen de ingresos en la pandemia crecimos el 73%, pero en 2021 crecimos el 35% sobre eso y en el año 2022 crecimos el 29%.



Y este año estamos creciendo el 33%, cuando la economía va a crecer el 1,5% o el 1,8% en el mejor de los casos. Esto es algo con lo que nosotros nos damos por bien servidos.



(Vea: Inter Rapidísimo repuntó 40% durante el 2021).



Ómar G. Ahumada Rojas

Editor General de Portafolio