Inter Rapidísimo repuntó 40% durante el 2021

Los actores del sector de la logística y el transporte vieron con la llegada de la pandemia el cambio del comportamiento de compra de los colombianos y una oportunidad para sus servicios e inclusive, para poder diversificarlos.



Esa es una de las conclusiones de la conversación que Portafolio tuvo con Norman Chaparro, presidente de Inter Rapidísimo, quien señaló que, en el 2022, año donde alcanzan el 34 aniversario, la transformación digital es una de las apuestas más fuertes de su negocio.



¿Cómo se siente al celebrar estos 34 años de la empresa?



Alegría total y comprobar que los sueños se cumplen si se pelean con el alma.



¿Cuáles han sido los momentos más duros en estas tres décadas?



Pienso que lo más complejo para Inter Rapidísimo fue arrancar sin recursos económicos, haber arrancado con una bicicleta de segunda mano. No teníamos para comprar una nueva pero aferrados al trabajo de cada día hemos visto el resultado.



También hemos convivido con las diversas situaciones que ha vivido el país, momentos de crisis económicas pero también momentos de inseguridad y de violencia y pues, nosotros los mensajeros estamos regados por todo el país y en cada municipio que ocurran actos de estos nos vemos impactados.



Con mucha alegría hemos sido resilientes, cuando la economía ha flaqueado a nivel general nosotros hemos sacado nuestra casta y hemos decidido pedalear más fuerte y hemos logrado conseguir unos resultados espectaculares.



Así pasó en la recesión del 2008 y ahora en esta pandemia, donde verdaderamente fue una crisis que logramos sortear gracias a los 7.000 mensajeros que pedalean conmigo a nivel nacional y el apoyo de todos los colombianos.





La movilidad en las grandes urbes es uno de los retos de 2022, dijo Norman Chaparro. Archivo EL TIEMPO

¿Cómo fue el 2021?



Fue un año extraordinario, un año donde verdaderamente no sabíamos si íbamos a crecer o por el contrario nos íbamos a estancar ya que en el 2020 habíamos crecido un 78%, eso fue una cifra bastante grande porque superó a todos los crecimientos del sector.



Entonces en este 2021 crecimos un 40% sobre el 78% que habíamos logrado el año anterior, para nosotros es una cifra extraordinaria, muy buena.



El año pasado movieron 30 millones de envíos...



Sí, la verdad es que aumentó muchísimo por el tema de la nueva forma ahora de comprar y vender qué se hace a través del comercio electrónico. Entonces nosotros lo que hemos hecho no es unir remitentes con destinatarios, sino unir a vendedores y compradores en todos los rincones del país.



¿Qué viene para el 2022?



Nosotros le seguimos apostando a la transformación cultural y digital. Vemos que sí se puede. Vemos que podemos dar pasos de gigantes ya esta pandemia nos forzó a eso y nosotros hemos logrado unas victorias tempranas, esto lo teníamos proyectado también para hacerlo en unos cinco años y prácticamente lo hicimos año y medio o dos.



Entonces, vamos a seguir con la transformación cultural y digital pero también vamos a optimizar la última milla. Vamos a mejorar los tiempos de entrega, vamos a utilizar la analítica de datos la inteligencia artificial para generar unas rutas óptimas y también para hacer entregas más rápidas el mismo día entregas en la noche o entregas los domingos, porque prácticamente nosotros estamos ahí apoyando a algo que nunca duerme que sólo que es el comercio. Entonces es muy importante para nosotros seguir importante tras seguir trabajando la última milla la última estación y cero entregas eco amigables.







Y diversificarán el negocio...



Por otra parte también estamos apuntando al tema de la innovación y allí estamos atendiendo las necesidades del mercado.



Estamos trabajando hace dos años casi tres el proyecto de inter-drones donde queremos hacer entregas y a unir los municipios apartados.



De igual manera también estamos enfocados en auto envíos en los centros de experiencia y por otra parte tenemos al www.alcarrito.com que es un marketplace donde estamos apoyando a todos los comercios y emprendedores que en este momento han logrado despertar y han logrado colocar sus emprendimientos.



¿Cómo ven el tema de la infraestructura vial?



A través de la historia, nos hemos demorado mucho para la construcción de las vías. No es fácil, hay varias vías que están en construcción. Por ejemplo, la Villavicencio-Yopal la intervinieron toda y entre pares y siga nos demorábamos antes cinco horas y ahora unas 12, pero con el agravante de que no sabemos cuándo se va a terminar. Y así, entre Medellín y Pereira.



Nosotros deberíamos tener estas vías funcionando y deberíamos ser un país que le apuesta fuerte a la infraestructura, porque un territorio que le apuesta a la infraestructura, es un país que se mueve solo. Hemos mejorado pero aún falta.

Los retos del sector de logística para el 2022



El presidente de Inter Rapidísimo, Norman Chaparro, también lanzó sus previsiones para los retos del sector de logística y transporte para el año 2022, relacionados con la movilidad y la seguridad en las principales ciudades y vías del país.



“En las grandes ciudades ha sido complejo poderse desplazar. Estamos trabajando en analítica de datos y en Inteligencia Artificial para generar rutas óptimas para nuestros colaboradores”, dijo Chaparro.



En cuanto a la seguridad, mencionó que si bien se han realizado reuniones con las autoridades, “aún faltan temas por resolver” como “los retenes de la Polfa”, donde por los procesos de revisión, se pueden demorar unas horas y ello “termina repercutiendo en los tiempos de entrega”.



