Interacción, eje del liderazgo moderno en redes, según FTI Consulting

La visibilidad de los líderes en las redes no es un tema de tendencia o de mercadeo, es un imperativo estratégico en el liderazgo moderno, afirma Jorge del Castillo, managing director de FTI Consulting, al comentar la importancia de tener presencia en las plataformas digitales.



¿Qué debe hacer un empresario para ser efectivo en las redes?



Fundamentalmente dos cosas: definir su intención, tener claro para qué quiere estar en una red social determinada, pues la manera como administre su perfil debe estar alineada con esa intención. Y la segunda, que la razón de estar en las redes sea genuina, que comulgue con sus convicciones, afinidades e intereses personales y/o profesionales. Cada red sirve para un propósito diferente, por eso cuál red usar depende de qué se busca y no al contrario.



¿Cómo se trabaja en la calidad de los mensajes?



La calidad se logra cuando la audiencia percibe la autenticidad, para ello hay tres simples pasos.



El primero es encontrar su propia voz, identificar sus intereses y fortalezas, su experiencia, sus pasiones, y evidenciar que hagan match con los intereses del entorno. El segundo, definir el tono, establecer cómo quiere ser reconocido en la red y “hablar” en consecuencia interactuando como alguien experimentado, un líder que detona conversaciones difíciles o alguien inspiracional.



El tercero, enfocarse en los temas que sean relevantes para su audiencia y no perder el foco.



¿Cómo sacar el mayor provecho a la presencia digital?



Explorar las redes y definir con cuál siente mayor comodidad; seguir a otros CEO, líderes de opinión o expertos en su mismos temas. Ser quien inicia el diálogo, empezar por pequeñas interacciones como comentarios o mensajes directos. Reconocer su valor agregado. Los CEO que entienden las redes como parte de su rol, lo relacionan con el valor de la organización que lideran, se destacan frente a los demás, y traducen esto en resultados empresariales.



Y ¡Lanzarse al ruedo! Las redes no son un mundo aparte, sino un medio natural, de gran alcance, que la humanidad utiliza para comunicarse e influir en diferentes decisiones.

Jorge del Castillo, managing director de FTI Consulting. Archivo particular

¿Qué otras reflexiones se derivan del estudio?



La sociedad está inundada de información imprecisa, falsa o tendenciosa. Es una sociedad que demanda directivos al frente de los temas relevantes, y que pide a gritos nuevos liderazgos. La ausencia de los CEOs en redes deja un vacío para que liderazgos carentes de valores, experiencia, objetividad y autoridad en los temas, tomen las riendas de las decisiones más importantes de la sociedad. La visibilidad de los líderes en las redes no es un tema de tendencia o de mercadeo, es un imperativo estratégico en el liderazgo moderno.



