Aumenta interés de empresarios en invertir en Colombia, según la Andi

Uno de los motivos por los cuales debe haber optimismo en la reactivación de la economía del país es el ánimo de inversión que tienen los empresarios colombianos.



Así lo expuso este lunes el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, en la instalación de la sexta edición del Congreso Empresarial Colombiano. Según indicó, en marzo de este año cuando se indagó si tienen proyectos de inversión, el 52% respondió afirmativamente, mientras que en marzo del año pasado esa respuesta la dio el 24,8%. En el mismo mes de 2019 ese porcentaje fue de 51,6%.



Para marzo de este año, otro 39,9% de los empresarios dijo no tener proyectos y un 8,1% advirtió que están aplazados.



“Los empresarios colombianos en este momento están buscando invertir en el país...es una buena noticia porque es el motor de la generación de empleo y es el motor para tener una economía más potente”, afirmó el dirigente gremial, al hacer un análisis sobre el país en contexto internacional e insistir en la importancia de que se generen condiciones para crear más puestos de trabajo y se estimule la formalización laboral.



En el inicio del Congreso, el presidente de la Junta de la Andi y presidente de Grupo Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, destacó los desafíos que tiene el empresariado, al tiempo que dijo que la mayor confianza que muestran los estudios hacia el sector privado representan “una enorme oportunidad y responsabilidad para hacer más y mejor”.



En esa línea, Gallego hizo un llamado a sus colegas a ejercer el liderazgo transformador que permita acelerar la recuperación.



El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, a su turno, aprovechó el foro para explicar el proyecto de Inversión Social y reconocer el aporte de los empresarios en la iniciativa.



Uno de los conferencistas del día fue Sergio Díaz - Granados, Representante de Colombia y Perú ante el BID y Presidente electo de la CAF, quien resaltó que por la pandemia en 17 meses se han perdido casi 20 años de trabajo en reducción de pobreza y desigualdades en América Latina y el Caribe. No obstante, destacó que se espera un rebote del 5,4% para la región.



